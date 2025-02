Le infondate frasi attribuite al figlio di Elon Musk contro Donald Trump

Una frase risulta fin troppo lunga rispetto al parlato, mentre in un secondo episodio non sembra affatto che si rivolga al Presidente americano

A seguito di una conferenza stampa nello Studio Ovale della Casa Bianca, tenutasi martedì 11 febbraio 2025 da Donald Trump ed Elon Musk, diversi utenti hanno sostenuto che il figlio del miliardario, il piccolo X Æ A-XII, avesse rivolto frasi sconvenienti contro il Presidente degli Stati Uniti: «Voglio che tu chiuda quella fottuta bocca» e «Non sei il Presidente. Devi andartene». Non parliamo di video o audio manipolati, ma piuttosto di un’errata interpretazione e di un’attribuzione scorretta nei confronti di un minore.

Per chi ha fretta

Non si tratta di video manipolati, le stesse scene risultano pubblicate dal canale Youtube della Casa Bianca.

Gli audio del video non permettono una completa, corretta e precisa trascrizione delle parole del bambino.

Alcune frasi attribuite al bambino risultano troppo lunghe per essere state realmente pronunciate.

Dal video della Casa Bianca si percepiscono altre parole, ma soprattutto nessun insulto.

In uno degli episodi pare proprio che non si stesse rivolgendo a Donald Trump.

Nessuno dei presenti in sala, soprattutto i giornalisti, hanno riportato le fantomatiche frasi attribuite al figlio di Trump.

Analisi

Una delle frasi attribuite al figlio di Elon Musk è la seguente: «I want you to shut your fucking mouth up», tradotto nei post «Voglio che tu chiuda quella fottuta bocca».

L’altra, accompagnata da un altro spezzone del video, è la seguente: «Non sei il Presidente. Devi andartene».

Le frasi attribuite al figlio di Musk circolano su X e proposte da diversi utenti, probabilmente da account dedicati a diffondere materiale controverso:

Nessuna alterazione del video

I video sono reali ed è possibile verificarli accedendo al canale Youtube ufficiale della Casa Bianca, dove il figlio di Elon Musk parla spesso con qualche intervento da parte del padre.

Nessun riscontro

I video dove si sostiene che abbia detto al Presidente Trump di andarsene riguardano la scena riportata dal minuto 1:53. L’audio del bambino non corrisponde a quello attribuito sui post social, dove al massimo si riescono ad intercettare parole come «project», «me» e «go away».

Solo in un caso pare riconoscere un «I want you to shut your mouth up» (senza il «fucking») durante un intervento che inizia intorno al minuto 19:18 del video, ma il bambino non sembra rivolgersi al Presidente Donald Trump.

Conclusioni

Le frasi attribuite al piccolo X Æ A-XII, figlio del miliardario Elon Musk, non trovano riscontro osservando e ascoltando con attenzione il video della conferenza stampa pubblicato sul canale Youtube della Casa Bianca.

