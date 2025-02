L’inesistente dichiarazione della presidente messicana Claudia Sheinbaum contro Donald Trump

Hanno attribuito una vecchia catena di sant'Antonio del 2016 alla presidente messicana

I recenti rapporti tra Stati Uniti e Messico, a causa delle politiche del neo rieletto presidente Donald Trump, hanno favorito la diffusione di alcune false notizie. Tra queste, una dichiarazione inesistente attribuita alla presidente messicana Claudia Sheinbaum, che inizia così: «Quindi, avete votato per costruire un muro… Bene, cari americani, anche se non capite molto di geografia, dato che per voi l’America è il vostro paese, non un continente, è importante che scopriate, prima che venga posato il primo mattone, che oltre quel muro ci sono 7 miliardi di persone. Ma dato che non conoscete davvero il termine “persone”, le chiameremo “consumatori”». Il testo circola da anni e senza alcuna attribuzione a un autore.

Per chi ha fretta

Non ci sono riscontri sulla fantomatica dichiarazione.

Il testo circolava come catena di sant’Antonio almeno dal 2016.

Analisi

Tra le pagine che hanno condiviso la falsa citazione troviamo Resistenza Antifascista:

La fantastica presidente messicana Claudia Sheinbaum si rivolge a Trump: « Quindi, avete votato per costruire un muro… Bene, cari americani, anche se non capite molto di geografia, dato che per voi l’America è il vostro paese, non un continente, è importante che scopriate, prima che venga posato il primo mattone, che oltre quel muro ci sono 7 miliardi di persone. Ma dato che non conoscete davvero il termine “persone”, le chiameremo “consumatori”. Ci sono 7 miliardi di consumatori pronti a sostituire i loro iPhone con dispositivi Samsung o Huawei in meno di 42 ore. Possono anche sostituire Levi’s con Zara o Massimo Duti. In meno di sei mesi, possiamo facilmente smettere di acquistare auto Ford o Chevrolet e sostituirle con Toyota, KIA, Mazda, Honda, Hyundai, Volvo, Subaru, Renault o BMW, che sono tecnicamente migliori delle auto che producono. Quei 7 miliardi di persone possono anche smettere di abbonarsi a Direct TV, e non vogliamo farlo, ma possiamo smettere di guardare film di Hollywood e iniziare a guardare più produzioni latinoamericane o europee che hanno una migliore qualità, messaggio, tecniche cinematografiche e contenuti. Anche se può sembrare incredibile, possiamo saltare la Disney e andare al resort Xcaret a Cancun, in Messico, in Canada o in Europa: ci sono altre destinazioni eccellenti in Sud America, Est America ed Europa. E anche se non ci credete, anche in Messico ci sono hamburger migliori di quelli di McDonald’s e hanno un contenuto nutrizionale migliore. Qualcuno ha visto piramidi negli Stati Uniti? In Egitto, Messico, Perù, Guatemala, Sudan e altri paesi ci sono piramidi con culture incredibili. Scopri dove si trovano le meraviglie del mondo antico e moderno… Nessuna di queste negli Stati Uniti… Vergogna a Trump, l’avrebbe comprata e venduta! Sappiamo che Adidas esiste, non solo Nike, e possiamo iniziare a indossare scarpe da tennis messicane come Panam. Ne sappiamo più di quanto pensi. Sappiamo, ad esempio, che se questi 7 miliardi di consumatori non acquistano i loro prodotti, ci sarà disoccupazione e la loro economia crollerà (all’interno del muro razzista) a tal punto che ci imploreranno di abbattere questo brutto muro. Non volevamo ma… Se vuoi un muro, ottieni un muro. Con sincero apprezzamento. »

Post del 2018 modificato

Ricercando in lingua spagnola, è possibile riscontrare post datati che riportano la stessa narrazione, senza riferimenti all’attuale Presidente messicana. Ecco un esempio pubblicato il 29 dicembre 2018:

Me enviaron este mensaje que comparto con ustedes. Así que votaron para construir un muro… pues bien, mis queridos norteamericanos, aunque ustedes no entienden mucho de geografía, ya que para ustedes América es su país y no un continente, es importante que antes de poner los primeros ladrillos, se enteren de lo que están dejando fuera de ese muro. Afuera hay 7 mil billones de personas; pero como a ustedes tampoco les suena mucho eso de personas, los llamaremos consumidores. Hay 7 billones de consumidores dispuestos a reemplazar el iPhone por el Samsung o el Huawei en menos de 42 horas. Además pueden reemplazar el Levi ‘s por Zara o Massimo Duti. Tranquilamente, en menos de medio año, podemos dejar de comprar vehículos Ford o Chevrolet y reemplazarlos por un Toyota, KIA, Mazda, Honda, Hyundai, Volvo, Subaru, Renault o BMW, que técnicamente superan por mucho a los autos que ustedes producen. Esos 7 billones también podemos dejar de suscribirnos a Direct TV y no nos gustaría, pero podemos dejar de ver películas de Hollywood y empezar a ver más producciones latinoamericanas o europeas que tienen superior calidad, mensaje, técnicas cinematográficas y contenido. Aunque les parezca increíble, podemos dejar de ir a Disney y acudir al parque Xcaret en Cancún, México, a Canadá o a Europa: hay otros excelentes destinos en Suramérica, el Oriente y Europa. Y aunque no lo crean, incluso en México hay hamburguesas mejores que las de McDonalds y con un mejor contenido nutricional. ¿Alguien ha visto alguna pirámide en Estados Unidos? En Egipto, México, Perú, Guatemala, Sudán y otros países hay pirámides con unas increíbles culturas. Búsquen donde están las maravillas del mundo antiguo y moderno… Ninguna está en Estados Unidos… ¡que pena para Trump, pues, la hubiera comprado y revendido! Sabemos que existe Adidas y no sólo Nike y podemos bien comenzar a consumir tenis mexicanos como los Panam. Sabemos mucho más de lo que ustedes creen; sabemos, por ejemplo, que si esos 7 billones de consumidores no compran sus productos, habrá desempleo y su economía (dentro del muro racista) colapsará al punto que nos rogarán derrumbar el fatídico muro. No queríamos, pero… you wanted a wall, you are going to get a wall.

Nessun legame con Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum è in carica solo da ottobre 2024, mentre nel dicembre 2018 era a capo del governo del Distretto Federale di Città del Messico. Il testo circola da ben prima di questo incarico, come dimostrato da alcuni post del 2017 dove gli utenti invitavano amici e conoscenti a condividerlo «12 volte» come nelle catene di sant’Antonio. Risulta ancora più vecchia, come riscontrato dai colleghi di Butac che hanno rintracciato un post del 2016.

Conclusioni

La presidente messicana Claudia Sheinbaum non si è rivolta a Donald Trump con le parole riportate nei post social. Si tratta di una vecchia catena di sant’Antonio, senza alcuna attribuzione al presunto autore, circolata in lingua spagnola durante il primo mandato presidenziale del Tycoon.

