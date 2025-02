Il falso post su X di Elon Musk in cui minaccia di sospendere e denunciare gli utenti che contestano Donald Trump

Non è il primo episodio, un altro falso post simile venne condiviso a gennaio 2025

Circola un’immagine con un presunto post su X attribuito a Elon Musk, in cui metterebbe in guardia gli utenti dal contestare Donald Trump sulla sua piattaforma, minacciandoli di sospensione e denuncia per violazione della legge. Quale legge? Non si sa. Di fatto, il post è falso e non è mai stato pubblicato da Musk.

Per chi ha fretta

Il post non è presente su X, ma non significa che sia stato cancellato.

Non c’è traccia negli archivi digitali.

Secondo l’immagine, avrebbe ottenuto quasi 15 milioni di visualizzazioni, ma nessuno ne parla.

L’immagine riporta oltre 2 mila commenti al post, ma non c’è traccia di questi interventi.

Analisi

Lo screenshot circola sui vari social, come nel caso di Threads:

Avere un’opinione diversa da quella di Trump in USA è diventato un reato. Sappiatelo.Parola di Musk (l’amichetto nazi della donna, madre e cristiana)

Ecco il testo del presunto post di Elon Musk su X:

Anyone protesting President Trump will be suspended from X and reported to law enforcement.Breaking the law is illegal.

Un precedente

Il 30 gennaio 2025 alcuni account avevano condiviso uno screenshot riportante un altro post X fasullo, molto simile a quello oggetto di verifica. In questo caso, il post sarebbe datato 29 gennaio 2025:

Anyone protesting the Trump Administration will be suspended from X. All anti-Trump drama can go to a liberal echo chamber like Threads, Reddit, BlueSky, Instagram, and Facebook.

L’immagine viene condivisa anche tra gli utenti italiani per contestare Elon Musk:

I post su X non esistono

Secondo i dati riportati in entrambi gli screenshot, i presunti post del 29 gennaio 2025 e del 4 febbraio 2025 avrebbero ottenuto rispettivamente oltre 5 milioni e 14.9 milioni di visualizzazioni. Eppure, nessun media americano riporta tali dichiarazioni da parte di Elon Musk.

Non si riscontrano recenti risposte (dovrebbero essere almeno 2000, stando allo screenshot del post del 4 febbraio) a un suo post cancellato.

Post del genere non compaiono nemmeno nei salvataggi online su Web Archive o Archive.

Conclusioni

Gli screenshot risultano essere immagini di post X creati ad arte per far credere che Elon Musk abbia effettivamente minacciato gli utenti a livello social e legale.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.