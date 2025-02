L’agenzia americana USAID non ha finanziato Politico con 8 milioni di dollari

A smentire la narrazione contro l'agenzia è il database pubblico delle spese del governo federale degli Stati Uniti d'America

Secondo il presidente americano Donald Trump, in un post su Truth Social del 6 febbraio 2025, «sembra» che l’agenzia per gli aiuti umanitari internazionali degli Stati Uniti d’America (USAID) abbia pagato i media per pubblicare notizie favorevoli al Partito Democratico. Come esempio, il leader dei repubblicani sostiene che l’agenzia abbia finanziato il media americano Politico con 8 milioni di dollari. «Il New York Times ha ricevuto soldi?» domanda Trump nel suo post, affermando che quanto riportato «potrebbe» rappresentare lo scandalo più grande della storia. Abbiamo analizzato la fonte di questa dichiarazione e risulta del tutto fuorviante. Si tratta del secondo attacco infondato contro l’agenzia dopo quello diffuso dalla propaganda russa e usato da Elon Musk.

Per chi ha fretta

La narrazione fuorviante proviene da un giornalista e uno youtuber americani.

Entrambi sostengono la narrazione mostrando i dati forniti da USASpending.gov, il database pubblico delle spese del governo federale degli Stati Uniti d’America.

Gli screenshot forniti da entrambi non dimostrano che USAID abbia finanziato per 8 milioni di dollari Politico.

Consultando il database, scopriamo che USAID aveva speso 44 mila dollari in abbonamenti a Politico dal 2023 al 2024.

Analisi

La narrazione circola da ben prima del post di Donald Trump. Anche in Italia c’è chi ha condiviso alcuni contenuti provenienti da noti account social americani:

Le presunte prove

Ecco il testo completo del post di Donald Trump su Truth social:

LOOKS LIKE BILLIONS OF DOLLARS HAVE BEEN STOLLEN AT USAID, AND OTHER AGENCIES, MUCH OF IT GOING TO THE FAKE NEWS MEDIA AS A “PAYOFF” FOR CREATING GOOD STORIES ABOUT THE DEMOCRATS. THE LEFT WING “RAG,” KNOWN AS “POLITICO,” SEEMS TO HAVE RECEIVED $8,000,000. Did the New York Times receive money??? Who else did??? THIS COULD BE THE BIGGEST SCANDAL OF THEM ALL, PERHAPS THE BIGGEST IN HISTORY! THE DEMOCRATS CAN’T HIDE FROM THIS ONE. TOO BIG, TOO DIRTY!

Tra i principali diffusori della presunta notizia troviamo il giornalista Kyle Becker (ex Fox News) e lo youtuber Benny Johnson. Quest’ultimo non è un volto nuovo, poiché risulta essere stato uno degli influencer legati alla società Tenet Media finanziata da Russia Today. Ad oggi, entrambi i loro post su X non presentano segnalazioni delle Community Notes visibili al pubblico (archiviati qui e qui), mentre hanno superato le 11 milioni di visualizzazioni sulla piattaforma.

Il primo a lanciare la presunta notizia è stato Becker, con un post su X del 5 febbraio 2025 alle ore 14:50 (seguito poco dopo da Johnson, alle 15:32), in cui condivide alcuni screenshot del profilo di Politico (Politico LLC) presente nel sito USASpending.gov, il database pubblico delle spese del governo federale degli Stati Uniti d’America. Nell’immagine, così come nel sito, si legge effettivamente una spesa di 8,2 milioni di dollari a favore della testata americana relativa agli ultimi 12 mesi di rendicontazione, rispetto a un totale di 34 milioni di dollari dal 2015 ad oggi. Tuttavia, contrariamente a quanto affermato dal giornalista, il sito istituzionale americano non indica in alcun modo che gli 8 milioni provengano da finanziamenti di USAID.

La vera somma versata da USAID (e per cosa)

Per verificare l’effettiva somma versata da un’agenzia come USAID a Politico, basta utilizzare la ricerca avanzata su USASpending.gov, ossia la fonte della narrazione del giornalista e dello youtuber. Selezionando i filtri corretti e considerando tutti gli anni fiscali dal 2008 al 2025, si scopre che l’Agency for International Development (USAID) ha versato a Politico LLC un totale di 44 mila dollari, e non 8 milioni di dollari.

La ricerca mostra due pagamenti, rispettivamente di 24 mila (nel 2024) e 20 mila dollari (nel 2023). USASpending.gov consente di consultare entrambe le causali dei pagamenti, evidenziando che non riguardano attività di propaganda. Il primo pagamento riporta come causale “REFS/CCPD E&E NEWS SUBSCRIPTION $24,000″, mentre il secondo “JAN ARGILAGOS, DDI/EEI, E&E NEWS SUBSCRIPTION“. Non si tratta di finanziamenti, ma semplicemente di abbonamenti alla testata americana.

Conclusioni

Quanto affermato dal giornalista e dallo youtuber americani non corrisponde a verità. Infatti, consultando correttamente la fonte utilizzata per la narrazione, ossia il database pubblico delle spese del governo federale degli Stati Uniti d’America, si scopre che USAID aveva speso in due anni 44 mila dollari in abbonamenti a Politico.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.