Elon Musk e Donald Trump Jr usano le fake news russe contro UsAid e Ucraina

Elon Musk ha deciso di smantellare l’agenzia per gli aiuti umanitari internazionali degli Stati Uniti d’America (USAID). Per giustificare questa scelta, ha condiviso su X – la sua piattaforma social – un presunto servizio di E! News in cui si afferma che USAID avrebbe pagato celebrità come Angelina Jolie, Ben Stiller, Sean Penn, Jean-Claude Van Damme e Orlando Bloom per far visita a Volodymyr Zelensky, con l’obiettivo di sostenere l’Ucraina contro l’invasione russa. Oltre al patron di Tesla e autoproclamato “ministro dell’Efficienza governativa”, anche il figlio del presidente americano, Donald Trump Jr., ha condiviso lo stesso contenuto. In realtà, entrambi hanno contribuito a diffondere propaganda russa: E! News non ha mai prodotto tale servizio.

Chiunque potrebbe verificare l’esistenza del servizio andando semplicemente a ricercare la presunta notizia sul sito o sui social di E! News. Di fatto, non troverete mai la fantomatica notizia pubblicata dal media americano.

Le prime smentite

A seguito della diffusione del video di propaganda, l’attore americano Ben Stiller ha smentito la falsa narrazione su X: «These are lies coming from Russian media. I completely self-funded my humanitarian trip to Ukraine. There was no funding from USAID and certainly no payment of any kind. 100 percent false».

La propaganda russa

Non è la prima volta che vengono diffusi falsi servizi video, attribuiti a media occidentali e non (un precedente qui, qui e qui), con l’obiettivo di screditare l’Ucraina. Questo contenuto, nello specifico, è stato diffuso attraverso la rete Pravda della propaganda russa, la quale preleva i falsi contenuti da canali Telegram russofoni. La fonte risulta essere un post del 5 febbraio 2025 del canale Telegram @OstashkoNews (oltre 400 mila iscritti).

Community Notes assente sul post condiviso da Musk

C’è un particolare curioso che riguarda il post di I Meme Therefore I Am (@ImMeme0) contenente il video della propaganda russa. Partiamo dalla citazione pubblicata da Donald Trump Jr, dove possiamo vedere l’intervento di Community Notes.

Contrariamente al post del figlio del Presidente americano, lo stesso post condiviso da Elon Musk non presenta nessun avviso di verifica da parte di Community Notes (post archiviato qui).

La diffusione in Italia

Il video e la narrazione falsa viene diffusa anche tramite gli account social italiani con il seguente testo:

l’USAID ha pagato le star di Hollywood per recarsi in Ucraina e farsi fotografare con Zelensky – Van Damme – $ 1.500.000 Ben Stiller – 4.000.000 di dollari Sean Penn – $ 5.000.000 Orlando Bloom – $ 8.000.000 Angelina Jolie – $ 20.000.000. Il World Economic Forum ha ricevuto 68 MILIONI DI DOLLARI dall’USAID mentre “penetrava nei governi”.. Secondo la Columbia Journalism Review, l’USAID ha supportato 6.200 giornalisti, 707 organi di informazione e 279 organizzazioni della società civile del settore dei media in 30 paesi diversi. Non c’è da stupirsi che le notizie suonino tutte uguali. L’USAID è la fine del partito democratico. Questo toglie i fondi alla loro ostruzione, manomissione delle elezioni, sovversione e riciclaggio di denaro e loro non sono niente senza queste cose. L’organizzazione di Chelsea Clinton ha ricevuto 85 milioni di dollari dai fondi USAID. Negli anni ’90, l’USAID iniziò a collaborare con la Open Society Foundations di Soros. USAID è la più grande truffa nella storia degli Stati Uniti! Trump la sta finalmente chiudendo, esponendone la corruzione, il riciclaggio di denaro e il controllo del Deep State. MILIARDI di dollari dei contribuenti sono stati rubati, incanalati in fondi neri globalisti e usati per manipolare l’opinione pubblica. ABBIAMO SEMPRE AVUTO RAGIONE SU TUTTO WWG1WGA

