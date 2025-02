Il falso video dei turisti napoletani a Roccaraso che urinano sulle piste di sci

Il video venne diffuso su TikTok nel 2023 senza alcuna indicazione geografica

Si è parlato molto degli sfottò sull’invasione dei turisti napoletani a Roccaraso (Abruzzo) dopo i video della tiktoker Rita De Crescenzo. Non sono mancati interventi offensivi, come la sfuriata del deputato dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, contro un altro tiktoker napoletano a Roccaraso («Voi non siete Napoli, siete monnezza»). Allo stesso modo, non sono mancati contenuti falsi volti a screditare i turisti provenienti da Napoli. Uno di questi riguarda un video in cui due turisti starebbero urinando in mezzo a una pista da sci per poi essere travolti, ma il filmato è in realtà datato.

Per chi ha fretta

Il video circola almeno da febbraio 2023 senza alcuna indicazione geografica.

A diffondere il video originale sarebbe un account TikTok non più attivo.

Analisi

Il video circola con l’indicazione «Rocaraso 25/01/2025» (scritto proprio così) e la descrizione «stavano pisciando sulla neve».

Un video del 2023

Attraverso una ricerca inversa, scopriamo che il video circola almeno da febbraio 2023 come dimostrato da questo articolo del media spagnolo LaSexta («Unas esquiadoras interrumpen su bajada para hacer sus necesidades y provocan un accidente»).

Il video risulterebbe pubblicato da un account Tiktok chiamato @Transviaxperiencee (attualmente non attivo), come citato da LaSexta e da diverse pubblicazioni del 2023.

Conclusioni

Non è assolutamente possibile che il video sia stato registrato a Roccaraso nel 2025, così come non è possibile sostenere che le due persone riprese siano turisti provenienti da Napoli che si comportano in maniera inadeguata nelle piste di sci della località.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.