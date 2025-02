La sfuriata di Borrelli col tiktoker napoletano a Roccaraso: «Voi non siete Napoli, siete monnezza» – Il video

Botta e risposta tra l'influencer Anthony Sansone e il deputato dei Verdi, che sui disordini dei turisti napoletani in Abruzzo ha già presentato un esposto in procura

C’era anche il deputato di Ava Francesco Borrelli oggi 2 febbraio a Roccaraso, dove era attesa un’altra invasione di turisti dalla Campania. Invasione che non c’è stata, come hanno confermato anche i numero delle forze dell’ordine. Appena 10 mila i turisti sull’Alto Sangro, circa 2.500 arrivati su appena 40 bus da Napoli. Le aspettative però erano alte, dopo il boom della settimana precedente. Borrelli aveva già presentato un esposto in procura, dopo il degrado e i problemi scoppiati la scorsa domenica, con non poche ombre su possibili attività di riciclaggio, visto il fiume di 20 euro sospette dalla Campania all’Abruzzo.

Borrelli si è presentato personalmente a Roccaraso, con l’intenzione di denunciare altri disordini. In poco tempo è incappato nel tiktoker napoletano Anthony Sansone, che poco prima pretendeva le scuse del sindaco di Roccaraso nei confronti dei napoletani. Borrelli è partito subito all’attacco del tiktoker: «Vergognatevi. Napoli non c’entra con voi. Noi siamo la Napoli di Sophia Loren, di De Filippo e non della Camorra e della criminalità».

Sansone ha provato a difendersi: «Noi influencer siamo realtà. Io sono pulito e mi sono realizzato e non possono etichettare tutta Napoli così». A quel punto Borrelli alza i toni: «La monnezza siete voi e non noi. Se ve ne andate è meglio. Io amo la terra e le persone per bene». Sansone ribatte, mentre alle spalle le forze dell’ordine incombono: «Io domenica scorsa non c’ero e mi dovete delle scuse». Ma anche stavolta la pretesa non trova soddisfazione.