Gli striscioni su Roccaraso in curva a Roma-Napoli, lo sfottò romanista sull’invasione dei turisti e tiktoker napoletani – Le foto

È l’invasione napoletana di Roccaraso a dominare lo sfottò degli striscioni all’Olimpico in Roma – Napoli. Poco male se questa domenica 2 febbraio non ci sia stato il caos temuto dalle autorità locali. Basta e avanza per i tifosi romanisti quello che è successo la domenica precedente, quando migliaia di turisti napoletani hanno letteralmente travolto la località abruzzese. Con loro una discreta schiera di tiktoker campani, che avrebbero dovuto promuovere le bellezze del paesaggio locale.

Un caso che ha scatenato dure polemiche e proteste da parte dei residenti e turisti, che si sono ritrovati letteralmente in trappola davanti a un’ondata così imponente di visitatori. Per non parlare poi dei sospetti dei magistrati su possibili tentativi di riciclaggio di denaro sporco dalla Campania all’Abruzzo. Quel che è stato peggio però, dal punto di vista dei romanisti ovviamente, è che quei turisti venissero tutti da Napoli. E perciò in curva Sud all’Olimpico è spuntato il primo striscione: «Roccaraso libera».

Ben più velenoso invece lo striscione esposto in tribuna Tevere, che recitava: «Roccaraso tappate er naso!». E infine non poteva mancare quello che esprimeva da parte dei tifosi giallorossi la «solidarietà alla popolazione di Roccaraso».