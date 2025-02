Schianto di Washington, la bufala di Jo Ellis «pilota transgender dell’elicottero militare»

La stessa Jo Ellis ha pubblicato un video per dimostrare di essere viva e di non avere nulla a che fare con l'incidente

Il presidente americano Donald Trump, commentando l’incidente tra un aereo e un elicottero militare a Washington D.C., ha lasciato intendere che dietro il disastro ci fossero i programmi DEI (Diversity, Equity, and Inclusion), volti a promuovere la diversità. Sui social è scattata la caccia al “diverso”, individuando come pilota dell’elicottero militare una presunta transgender di nome Jo Ellis. Si tratta di un collegamento falso e infondato.

La narrazione circola attraverso la condivisione di uno screenshot che riporta un post X, dove viene indicata Jo Ellis:

Circola anche un testo copia incollato, riportato da diversi utenti:

A smentire le narrazioni è la stessa Jo Ellis, condividendo e commentando la bufala contro di lei:

Some craziness has happened on the internet and I’m being named as one of the pilots of the DC crash. Please report any accounts or posts you see. It’s insulting to the victims and families of those lost and they deserve better than this BS from the bots and trolls of the internet.