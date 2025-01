Washington, incidente tra un aereo passeggeri e un elicottero militare: «Finora recuperati 18 corpi» – Il video

Il velivolo dell’American Airlines della compagnia aerea PSA e un elicottero Sikorsky H-60 si sono scontrati intorno alle 21:00 ora locale

Un incidente ha coinvolto un aereo passeggeri CRJ-700 in grado di trasportare fino a 70 persone e un elicottero militare al Reagan National Airport di Arlington, Virginia, vicino a Washington. Il volo dell’American Airlines della compagnia aerea PSA e un elicottero Sikorsky H-60 si sono scontrati intorno alle 21:00 ora locale. Le immagini dell’incidente sono state registrate da una webcam di Earthcam. Si vede l’aereo dell’American Airlines in fase di atterraggio che viene colpito dall’elicottero militare. Il Black Hawk è piombato a terra, arrivando di lato. La visuale sembra chiara e l’elicottero sembrava avere il tempo per cambiare direzione. Nel video un bagliore illumina la zona, poi i due velivoli precipitano nel fiume Potomac.

L’incidente tra l’aereo e il Black Hawk

A bordo dell’aereo schiantatosi sul Potomac c’erano 60 passeggeri e quattro membri dell’equipaggio. I soccorritori hanno recuperato quattro superstiti. Il jet regionale era partito da Wichita, in Kansas. L’incidente aereo sul Potomac ricorda lo schianto di un volo Air Florida che precipitò nel Potomac il 13 gennaio 1982, uccidendo 78 persone. Quell’incidente fu attribuito al maltempo. «Non vi è alcuna indicazione di terrorismo» nell’incidente, fa sapere l’Fbi. Non c’era alcun alto ufficiale delle forze armate a bordo dell’elicottero militare Blackhawk. Almeno due corpi sono stati già recuperati dal fiume. Sull’elicottero c’erano tre soldati, secondo le prime informazioni. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump «è stato informato della situazione: tragicamente, sembra che un elicottero militare sia entrato in collisione con un aereo di linea regionale», ha detto a Fox News la portavoce della presidenza, Karoline Leavitt.

Il fiume Potomac

Il senatore del Kansas Roper Marshall, da dove proveniva l’aereo di linea, ha dichiarato sul social network X che l’aereo trasportava circa 60 persone e ha definito un «incubo» la situazione. Secondo le prime informazioni fornite dall’autorità di regolamentazione dell’aviazione americana (FAA), un aereo Bombardier gestito dalla PSA «è entrato in collisione a media quota» con un elicottero Sikorsky H-60 ​​durante l’avvicinamento all’atterraggio all’aeroporto Reagan, che si trova al limite di Washington e del fiume Potomac che lo attraversa. Infine, secondo un giornalista dell’Afp nei pressi dell’aeroporto sono visibili decine di luci lampeggianti sulle diverse rive del fiume Potomac, immerse nell’oscurità. Decine di camion dei pompieri, alcuni con rimorchi che trainavano gommoni, sono in movimento per raggiungere l’aeroporto.

Le vittime

Ci sono vittime confermate nell’incidente aereo avvenuto vicino all’aeroporto di Washington. Lo riporta Cnn citando alcune fonti, secondo le quali l’aereo è in pezzi nell’acqua del fiume Potomac. L’elicottero militare Black Hawk coinvolto nella collisione con il jet dell’American Airlines, era impegnato in un volo di routine. I corpi finora recuperati sono 18. Quattro superstiti sono in ospedale. Al momento non arrivano notizie di altri sopravvissuti, mentre decine di soccorritori sono in acqua, alla ricerca del relitto.