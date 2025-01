SpaceX, la capsula Starship esplode dopo il decollo e fa deviare gli aerei. Musk: «Successo incerto, divertimento assicurato» – Il video

Una «distruzione non programmata durante la fase di ascesa», secondo l'azienda. I frammenti dell'astronave precipitano in mare. La causa: una perdita interna di combustibile a ossigeno liquido

Il settimo test orbitale della Starship di Elon Musk è stato un successo a metà. Il prototipo della SpaceX si è rotto nello spazio giovedì, pochi minuti dopo il lancio dalle sue strutture missilistiche in Texas, secondo il live streaming della missione di prova dell’azienda. Starship era decollata dalle strutture di lancio di Boca Chica, in Texas, e si era separata dal suo booster SuperHeavy pochi minuti dopo per continuare nello spazio. Lo stadio superiore della Starship aveva diversi aggiornamenti ed era più alto di due metri (6,56 piedi) rispetto alla versione precedente. Poco dopo aver raggiunto lo spazio, era pronto a rilasciare per la prima volta dei finti satelliti.

I frammenti di Starship

Starship sarebbe dovuta rientrare con un ammaraggio nell’oceano Indiano insieme ai satelliti Starlink. Starship «ha subito una repentina distruzione non programmata durante la fase di ascesa» ha scritto SpaceX in un post. «I team continueranno a esaminare i dati del test di volo di oggi per comprendere meglio la causa principale. Con un test come questo, il successo deriva da ciò che impariamo e il volo di oggi ci aiuterà a migliorare l’affidabilità della capsula». Alcuni video pubblicati su X mostrano frammenti dell’astronave che si disintegrano nell’atmosfera mentre precipitano in mare al largo dell’arcipelago di Turks e Caicos. Il tracker Flight Aware ha mostrato più aerei nell’Atlantico che cambiavano rotta vicino alle isole Turks e Caicos, mentre gli utenti su X condividevano le immagini di una cascata di fuoco che precipitava in mare: i frammenti di Starship.

La reazione di Musk

«Il successo è incerto, ma l’intrattenimento è garantito!», ha scritto Musk su X condividendo uno dei video. L’Amministrazione federale dell’aviazione (Faa) americana ha dichiarato di aver dovuto bloccare o deviare alcuni voli per via di detriti legati all’ultima missione di SpaceX. La Faa ha garantito che il traffico aereo è già tornata alla normalità. Sul sito Flightradar24, si possono vedere aerei in attesa o in cambio di rotta in un’area vicino a Porto Rico. Un video di Reuters ha mostrato sfere di luce arancioni che attraversavano il cielo sopra la capitale haitiana di Port-au-Prince, lasciando dietro di sé scie di fumo. «Abbiamo perso tutte le comunicazioni con la nave, il che ci dice essenzialmente che avevamo un’anomalia con lo stadio superiore», ha affermato Dan Huot, responsabile delle comunicazioni di SpaceX, confermando pochi minuti dopo che la nave era andata persa.

Il precedente

L’ultima volta che uno stadio superiore di Starship si è guastato è stato a marzo dell’anno scorso, mentre rientrava nell’atmosfera terrestre sopra l’Oceano Indiano, ma raramente un incidente di SpaceX ha causato interruzioni diffuse al traffico aereo. L’incidente è avvenuto un giorno dopo che Blue Origin, la società spaziale del miliardario fondatore di Amazon Jeff Bezos, ha lanciato con successo in orbita per la prima volta il suo razzo New Glenn. Una valutazione preliminare del fallimento ha suggerito una perdita interna di combustibile a ossigeno liquido che ha creato pressione e ha portato alla rottura del razzo.

Test-to-failure

L’approccio di sviluppo test-to-failure di SpaceX in passato ha portato a fallimenti spettacolari mentre l’azienda spingeva i prototipi di Starship ai loro limiti ingegneristici. Il fallimento del test di giovedì 17 gennaio, tuttavia, si è verificato in una fase della missione che SpaceX aveva già superato in precedenza. Nel frattempo, Super Heavy è tornato alla sua rampa di lancio circa sette minuti dopo il decollo, come previsto.