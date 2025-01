Internet via satellite in Italia, ecco il bando che può vincere Musk in Lombardia: cosa prevede

La costellazione di satelliti del miliardario americano viene considerata la grande favorita per aggiudicarsi la gara da 6,5 milioni di euro

Potrebbero partire dalla Lombardia gli affari di Starlink in Italia. La costellazione di satelliti di SpaceX, azienda aerospaziale fondata da Elon Musk, è la grande favorita per aggiudicarsi il bando con cui Regione Lombardia vuole promuovere la connessione internet via satellite nelle aree montane e più remote. Niente a che vedere con la trattativa in corso tra Starlink e il governo italiano, su cui è tornata la stessa premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa di inizio 2025, che riguarda invece un eventuale contratto per garantire servizi di telecomunicazione sicuri al governo e all’esercito.

Aperte le candidature fino al 25 febbraio

Oggi, venerdì 10 gennaio, il bando indetto da Regione Lombardia è stato pubblicato sulla piattaforma Intel. A occuparsi del progetto è Aria, la società regionale che si occupa di innovazione e acquisti per il Pirellone. Trattandosi di un bando pubblico, non è escluso che molte aziende decidano di partecipare al bando prima della scadenza, fissata per il 25 febbraio. Tra i possibili concorrenti ci sono Kupler (di proprietà di Amazon), Viasat e Telesat, mentre è praticamente scontata la partecipazione di Starlink, che ad oggi viene considerata la grande favorita per aggiudicarsi il bando.

6,5 milioni stanziati da governo e regione

Il progetto lanciato da Regione Lombardia (e dal governo) ha lo scopo di testare «l’utilizzo di reti space-based per la fornitura di capacità di backhauling satellitare in sinergia con quelle terrestri nelle aree a difficile connettività». In altre parole, l’obiettivo è sfruttare la connessione via satellite per portare internet veloce anche là dove è difficile arrivare con la fibra ottica. Un’operazione dal valore complessivo di 6,5 milioni di euro, 5 provenienti dal Dipartimento per la trasformazione digitale (che fa capo a Palazzo Chigi) e 1,5 dalla Lombardia. La gara è divisa in due lotti: uno riguarda le province di Sondrio, Como, Bergamo, Varese, Lecco, Brescia e Monza-Brianza, il secondo riguarda invece le zone di Milano, Pavia, Cremona, Lodi e Mantova.

