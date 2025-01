La leader di Afd a Musk: «Hitler era comunista, il contrario del nostro partito». La conversazione su X e le critiche

Il proprietario del social network ha ospitato in un'intervista su X Alice Weidel, leader del partito di estrema destra tedesco, attirandosi numerose contestazioni

«Definire Hitler di destra e conservatore è stato il più grande errore della storia». A dichiararlo è Alice Weidel, leader del partito di estrema destra tedesco Alternative für Deutschland (Afd) in una conversazione di poco più di un’ora con Elon Musk trasmessa su X, che è valsa numerose critiche al proprietario del social network e futuro esponente di spicco dell’amministrazione statunitense, accusato di influenzare la politica tedesca offrendo il proprio pubblico ad Afd. Secondo Weidel, «Hitler era comunista, perché nazionalizzò le aziende», ovvero l’esatto opposto del suo partito che è invece «libertario e conservatore». La provocazione storica è arrivata in risposta a una domanda di Musk sull’importanza della libertà di espressione, tema molto caro all’imprenditore sudafricano, che sostiene vi sia il pericolo che questa venga limitata in Germania. Weidel suggerisce che sia la sinistra a farlo, e tra le sue fila annovera anche Hitler.

«Netanyahu ha sbagliato, solo Afd protegge gli ebrei in Germania»

La conversazione si è poi spostata sulla situazione in Medio Oriente. Secondo Weidel, la critica all’operato di Israele nella Striscia di Gaza dimostra che il vero antisemitismo si trova «a sinistra». Secondo la leader di Afd, il primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu «ha fatto degli errori». Lo spunto è stato utilizzato per ribadire l’impegno di Afd come «l’unica protezione per gli ebrei in Germania» contro la «crescente minaccia dei crimini musulmani». «Un ebreo non può più camminare per le strade qui», ha aggiunto Weidel in collegamento audio con il patron di X che nelle scorse settimane ha più volte espresso il proprio supporto per Afd.