La falsa foto dell’arresto e della deportazione di un sostenitore latinoamericano di Donald Trump

Circola una foto che mostrerebbe l’arresto di un sostenitore latinoamericano di Donald Trump, con indosso una maglietta «Latinos for Trump 2024», mentre viene fermato dagli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) per essere deportato nel suo Paese in quanto irregolare. Questa narrazione lascerebbe intendere che l’uomo, pur essendo irregolare, avrebbe sostenuto politicamente proprio la persona responsabile della sua espulsione dagli Stati Uniti. In realtà, non è affatto così.

Per chi ha fretta

Lo scatto originale risale al 2018 e la maglietta non mostra alcuna scritta.

La foto risulta alterata con l’aggiunta della scritta «Latinos for Trump 2024» dell’uomo in manette.

Analisi

Ecco come viene condivisa l’immagine: «I “Latinos for Trump” sono un pó come i meridionali che votano lega».

Foto alterata del 2018

La foto è in realtà alterata. Quella originale circola dal 2018 senza la scritta «Latinos for Trump 2024» e riguarda una retata del giugno di quell’anno in uno stabilimento di confezionamento della carne Fresh Mark a Salem, in Ohio, dove gli agenti dell’ICE arrestarono 146 lavoratori.

Conclusioni

La foto del presunto arresto di un sostenitore latinoamericano irregolare di Donald Trump non risulta veritiera in quanto è stata modificata ad arte utilizzando uno scatto del lontano 2018.

