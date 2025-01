L’inesistente post di Newsweek su Zelensky e la storia IG di Donald Trump Jr

Sia Newsweek che Donald Trump Jr. non hanno mai pubblicato questa immagine.

Circola lo screenshot di un presunto post social della testata americana Newsweek, in cui il leader ucraino Zelensky viene raffigurato insieme a una sua presunta citazione riguardante la decisione di non partecipare alla cerimonia di insediamento del presidente americano Donald Trump. Secondo diversi utenti, lo screenshot del post di Newsweek sarebbe stato condiviso dal figlio di Donald Trump su Instagram, il quale avrebbe rivelato che Zelensky aveva richiesto di partecipare all’evento per ben tre volte, ricevendo altrettanti rifiuti. Questa narrazione risulta del tutto falsa, compresa quella attribuita al figlio di Trump.

Per chi ha fretta

Newsweek ha smentito di aver pubblicato un tale post social riguardo Zelensky.

La storia Instagram attribuita a Donald Trump Jr non risulta affatto pubblicata.

Analisi

L’immagine viene condivisa con il seguente commento:

Trump Jr. ha commentato l’affermazione secondo cui Zelensky non andrà all’insediamento di Trump perché “non vuole”: “La cosa più divertente è che ha chiesto informalmente un invito tre volte, e ogni volta gli è stato rifiutato. Ora si comporta come se fosse stato lui a decidere di non andare. Che tipo strano!”

La diffusione dagli account russi

L’immagine è stata diffusa da diversi account X russi, come nel caso dell’utente @hd7PR5YZbN59013. Oggi, quest’ultimo risulta sospeso dalla piattaforma.

Nelle immagini condivise dagli account russi, risulta presente il post attribuito a Newsweek condiviso nelle storie Instagram di Donald Trump Jr. Risulta un falso, in quanto il figlio del Presidente americano non ha mai pubblicato tale contenuto nei suoi account ufficiali. Di fatto, nessuna testata americana o internazionale ha citato una tale pubblicazione.

Newsweek, tirata in mezzo da quest’opera di propaganda russa, ha chiaramente smentito di aver pubblicato tale immagine o post social sul Presidente ucraino Zelensky.

Conclusioni

L’immagine del presunto post social di Newsweek è un’opera digitale diffusa dalla propaganda russa. Quest’ultima, per agevolare la diffusione, ha attribuito la pubblicazione dell’immagine falsa al figlio del Presidente americano Donald Trump.

