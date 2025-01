La bufala del divorzio tra Barack e Michelle Obama per una «storia della pedofilia»

A diffonderla è il sito di notizie false The People's Voice

Il sito The People’s Voice è noto per essere uno dei maggiori diffusori di bufale negli Stati Uniti. Numerosi suoi articoli riguardano presunti complotti e fotomontaggi creati ad arte per sostenere attività diffamatorie. In questo caso, viene ampiamente condiviso un articolo su un presunto desiderio di Michelle Obama di divorziare dall’ex presidente americano Barack Obama, a causa di inesistenti accuse di pedofilia che lo riguarderebbero. Lo stesso sito, in passato, aveva diffuso fotomontaggi per sostenere che Michelle Obama fosse un uomo.

Per chi ha fretta

Non c’è alcuna prova a sostegno di fantomatici legami tra Barack Obama e la pedofilia.

La narrazione viene diffusa da uno dei siti più noti per la diffusione di notizie false e complotti.

Analisi

«PENA DI MORTE PER I PEDOFILI» scrive Roberto Nuzzo (maresciallo dell’aeronautica in riserva) nel suo post, condividendo i link del sito bufalaro The People’s Voice:

Michelle Obama sta prendendo le distanze da Barack e si prepara ad annunciare il loro divorzio, perché sa che i suoi segreti più oscuri stanno per essere svelati al mondo. Cosa hanno in comune Bill Gates, Justin Trudeau e Barack Obama? Condividono tutti retroscena torbidi e incoerenti che si svelano sotto esame. Ognuno di loro è cresciuto in influenti famiglie di estrema sinistra con legami problematici con le agenzie di intelligence, sollevando interrogativi su chi siano veramente e su come siano saliti al potere. E tutti hanno mogli che li hanno lasciati perché sono pedofili d’élite, compromessi dall’élite globale.

Notizia infondata del sito bufalaro

Abbiamo già trattato in passato il sito The People’s Voice (ne parliamo qui e qui), noto precedentemente come NewsPunch (ne parliamo qui, qui e qui). Si tratta dello stesso sito che durante gli incendi di Los Angeles aveva pubblicato la bufala del piromane arrestato con una carta di credito delle Nazioni Unite.

L’articolo ripreso da Nuzzo, intitolato «Michelle Obama divorzia da Barack perché la “storia della pedofilia” sta per essere svelata», riporta una delle classiche false accuse rivolte all’ex presidente americano, ossia quella dell’essere omosessuale. Lo stesso sito ha più volte sostenuto che Michelle Obama fosse un uomo, un’altra bufala diffamatoria diffusa contro la famiglia Obama nel corso degli anni con l’aiuto di fotomontaggi come quello sotto riportato.

L’articolo prosegue sostenendo presunti legami tra Obama e Diddy, affermando che l’ex presidente abbia partecipato ai “festini” del rapper. Anche in questo caso, non ci sono prove a sostegno della narrazione. Così come non ci sono prove a sostegno della falsa teoria sul divorzio tra Melinda e Bill Gates, quella dove la prima avrebbe lasciato il secondo sempre sul tema pedofilia.

Il sito, come di consueto, non riporta alcuna prova a sostegno delle proprie teorie, rielaborando vecchie bufale e generandone di nuove per un pubblico già tendente a credere a questo genere di notizie, molto legate al mondo complottista QAnon.

Conclusioni

Ancora una volta, gli articoli pubblicati dal sito bufalaro The People’s Voice vengono ripresi e tradotti, spacciandoli per “pillole di verità”. Quello relativo a Obama e al fantomatico coinvolgimento dell’ex presidente americano con il tema della pedofilia risulta del tutto infondato.

