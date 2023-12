No! Il conduttore Piers Morgan non ha sviluppato la fantomatica VAIDS dopo la vaccinazione anti Covid

Secondo diversi post social, basati su presunti articoli giornalistici, affermano che il conduttore britannico Piers Morgan avrebbe rivelato di aver sviluppato la sindrome da immunodeficienza acquisita da vaccino, la fantomatica VAIDS, dopo aver ricevuto i vaccini a mRNA anti Covid-19. Ci siamo occupati di questa inesistente sindrome fin dal 2021, così come abbiamo smentito le false dichiarazioni attribuite all’EMA nel 2022 e il conseguente infondato legame con i vaccini a mRNA nel settembre 2023.

Per chi ha fretta

Non esiste alcuna sindrome indotta dai vaccini anti Covid nota con il nome VAIDS.

Non si riscontra alcuna dichiarazione del conduttore britannico in merito alla fantomatica sindrome.

La fonte è un sito noto per la diffusione di notizie false che ha “scopiazzato” da un altro articolo aggiungendo le inesistenti dichiarazioni.

Analisi

Ecco un esempio di condivisione:

Piers Morgan rivela di avere l’AIDS dopo essersi vaccinato. Il conduttore di talk show britannico Piers Morgan ha sviluppato la sindrome da immunodeficienza acquisita da vaccino (VAIDS) a seguito di ripetute iniezioni e potenziamenti di mRNA.

La fonte bufalara

La fonte della notizia è il sito Thepeoplesvoice(.tv) di cui avevamo già parlato a Open per un’altra bufala relativa al Pizzagate. Si tratta del vecchio sito di disinformazione NewsPunch (ne parliamo qui), il quale ha cambiato nome per non essere più facilmente notato in quanto tale.

La notizia inventata sulla fantomatica VAIDS

L’articolo non fornisce alcuna prova sulla fantomatica rivelazione del conduttore britannico. Non esistono altre dichiarazioni simili da lui diffuse sui social o sui media britannici. L’unico riferimento viene fatto a una “fonte” americana: InfoWars, il sito di disinformazione creato e gestito dal guru del complottismo americano Alex Jones. Come rivelato dai colleghi di Lead Stories, Thepeoplesvoice/NewsPunch ha ricopiato parte dell’articolo di InfoWars aggiungendo fantomatici riferimenti all’inesistente sindrome mai riportati nel sito di Jones.

Conclusioni

Non si riscontra alcuna “rivelazione” da parte del conduttore britannico Piers Morgan e la fantomatica VAIDS. Come abbiamo ricordato in passato, questa malattia è stata inventata dagli ambienti No Vax contro i vaccini anti Covid-19.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: