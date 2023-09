Le falsità sul passaporto e il fotomontaggio contro Obama

Una foto che ritrae un giovane Barack Obama abbracciato a un altro uomo, con dei baffetti appena accennati e una pettinatura afro corta. In un’altra, si vede quello che viene presentato come il suo passaporto, rilasciato dalle autorità kenyote. Questo è il contenuto che numerosi utenti sui social condividono in queste ore per sostenere che l’ex presidente degli Usa non sia stato sincero riguardo la propria vita privata. Obama è da anni oggetto di teorie del complotto che riguardo la sua gioventù, e non è la prima volta che foto che millantano di ritrarlo in realtà si rivelano prive di correlazioni con lui. Un’altra tipica narrazione è quella secondo la quale Obama non sarebbe nemmeno statunitense, almeno stando ai suoi presunti passaporto e certificato di nascita. Nello specifico, l’immagine di Obama è un fotomontaggio, mentre il passaporto è quello del padre di Obama.

Analisi

Questi sono solo due esempi della descrizione che accompagna i post su Facebook.

«Questi due hanno fatto credere al mondo di essere marito e moglie e di avere due figlie….No ma poi noi siamo complottisti» «Questi due ( Obama e consorto ) hanno fatto credere al mondo di essere marito e moglie e di avere due figlie. Ancora oggi il 99,9 del mondo lo crede vero»

Nell’immagine a sinistra si vede un giovane Obama abbracciato a un altro ragazzo. In quella a destra di vede quello che sembra essere il suo passaporto, rilasciato dal Kenya.

Il fotomontaggio sulla foto di Michelle Obama

La foto è particolarmente sospetta, dato che sul collo del ragazzo che abbraccia Obama si vede una netta linea di demarcazione tra due diversi colori. Segno inequivocabile che in realtà la foto è un fotomontaggio. Nella versione originale, infatti, condivisa dall’ex first lady Michelle Obama nel 2014 in un post sul suo profilo Instagram che è stato ripreso anche in questo articolo di Abc News. Di seguito vediamo il post di Michelle Obama (archiviato qui).

Il passaporto

Veniamo ora al passaporto. Quella che si vede su Facebook risulta essere una delle immagini condivise dal fratellastro di Obama, Malik, figlio del padre dell’ex presidente Usa con la sua prima moglie, Kezia Aoko. Lo scorso aprile, Malik, ha condiviso le immagini di quello che lui sostiene essere il passaporto del fratello, che lui stesso definisce «fake ass». Di seguito vediamo il tweet in questione.

Il passaporto risulta rilasciato dalla «Colonia e Protettorato del Kenya» a Barack Hussein Obama, lo stesso nome dell’ex presidente Usa, che però è registrato all’anagrafe come Barack Hussein Obama II. E infatti, il passaporto mostrato da Malik non è quello del primo presidente afroamericano, bensì quello del padre, come si nota chiaramente dalla data di emissione del documento, il 29 aprile del 1959, ovvero due anni prima che Barack nascesse. In un’altra immagine si vede la fototessera di un uomo adulto che per questioni anagrafiche non può certamente essere l’ex presidente Usa. Il certificato di nascita di Barack è consultabile presso gli archivi di Stato Usa verificando che l’ex presidente è nato a Honolulu, nelle Hawaii, nell’agosto del 1961. All’anagrafe è registrato come Barack Hussein Obama II. Quindi, il passaporto è quello del padre di Obama.

Conclusioni

Circolano post che contengono elementi falsi e fuorvianti su Barack Obama. In una foto lo si vede ritratto assieme a un uomo che sarebbe il suo «consorto». In realtà, l’immagine è un fotomontaggio. Nell’originale Obama abbraccia la moglie Michelle che pubblicò la foto su Instagram nel giorno di Natale del 2014. Si vede anche un passaporto, kenyota. Il documento era del padre, e non dell’ex presidente, come rivelano diversi elementi.

