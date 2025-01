Il falso video di Obama e Trump che danno dell’alcolizzata a Kamala Harris

Non esiste alcun audio del dialogo tra i due, mentre gli esperti riportano un'altra discussione

Durante i funerali di Jimmy Carter, Barack Obama e Donald Trump sarebbero stati visti parlare con toni amichevoli e qualche risata. La scena è stata ampiamente trattata dai media, curiosi di scoprire cosa si sarebbero detti. Sui social, però, circola una clip del loro scambio con un audio chiaro e pulito che rivelerebbe presunte battute e accuse nei confronti di Hillary Clinton e Kamala Harris, quest’ultima definita alcolizzata. In realtà, l’audio è falso.

Per chi ha fretta

Non esiste alcuna ripresa con un’audio nitido e comprensibile tra i due.

Risulta evidente che l’audio sia stato generato con l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale.

Gli esperti di lettura labiale non hanno riscontrato affermazioni minimamente simili a quelle presenti nel video falso.

Il video è stato condiviso successivamente da Donald Trump con l’evidente obiettivo di “trollare”.

Analisi

Ecco come circola il video sui social:

Per chi voleva sapere cosa si sono detti Obama e Trump nel corso della loro conversazione al funerale di Jimmy Carter, qui c’è il video condiviso dallo stesso Trump su Instagram. Non sembra una parodia. Il labiale sembra abbastanza fedele. Obama sembra si sia lamentato della Harris e della sua ricaduta nell’alcolismo. cs

Il testo risulta originariamente scritto da Cesare Sacchetti, noto complottista e diffusore di notizie false:

L’inesistente audio e l’esperto lettore labiale forense

Il video originale, privo dell’audio, è stato ampiamente discusso dai media. Tra coloro che si sono occupati di scoprire cosa si sarebbero detti Obama e Trump troviamo Jeremy Freeman, un esperto lettore labiale forense (sordo dalla nascita). A riportare le trascrizioni di Freeman è stato il New York Post, rivelando che Obama cercasse di rimandare una discussione con Trump in un’altra sede o comunque nell’atrio della Cattedrale.

Il video “trollata” diffuso da Trump

Il video preso e spacciato per vero da Cesare Sacchetti è stato in precedenza pubblicato dallo stesso Donald Trump su Instagram, molto probabilmente con l’obiettivo di “trollare”.

Conclusioni

Il video risulta vero e in nessun momento Obama e Trump hanno attaccato Hillary Clinton e Kamala Harris, accusando quest’ultima di essere un’alcolizzata. La clip, pertanto, risulta manipolata e utilizzata dall’attuale Presidente degli Stati Uniti per “trollare”. Risulta, come in altri episodi, che l’audio falso sia stato generato con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.