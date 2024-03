Il falso video attribuito alla Bbc su un accordo segreto tra Londra e Valery Zaluzhny

Quello dei video falsi attribuiti alla Bbc è ormai un filone, ma ciò non rende vere le informazioni in essi contenute

Il logo della Bbc, le grafiche della Bbc, i caratteri usati dalla Bbc. Ma il video è non è stato pubblicato dalla Bbc. Negli ultimi giorni è stata molto condivisa sui social una clip secondo cui l’ex comandante in capo delle Forze Armate ucraine Valery Zaluzhny, dimesso dal presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky lo scorso 8 febbraio, avrebbe ricevuto 53 milioni di dollari e l’assegnazione del ruolo di ambasciatore ucraino a Londra in cambio di una rinuncia a presunte mire presidenziali. Si sostiene anche che Zaluzhny lascerà il Paese per effetto di un accordo che sarebbe stato svelato alla testata nazionale britannica dall’ufficio presidenziale dell’Ucraina. Tra le fonti viene citato anche il gruppo di giornalismo investigativo Bellingcat. In realtà il video è falso.

Per chi ha fretta:

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

L’ex comandante in capo delle forze armate ucraine Valeriy Zaluzhny ha ricevuto 53 milioni di dollari e il posto di ambasciatore a Londra come pagamento per aver rinunciato alle sue pretese alla carica di presidente dell’Ucraina e a qualsiasi partecipazione alla politica. /BBC/ SOLDI SOLO SOLDI DELLA NAZIONE E DEI CITTADINI UCRAINI NON FREGA NIENTE A NESSUNO

Il video è falso. A dichiararlo sono il giornalista della Bbc Shayan Sardarizadeh e il fondatore e direttore di Bellingcat Eliot Higgins. Inoltre, navigando sui profili social della Bbc, il video oggetto di verifica in questo articolo non si trova. Né su Instagram, né su TikTok, né su Facebook.

Quello dei video che screditano l’immagine dell’Ucraina imitando lo stile della Bbc è ormai un filone. Una pratica consolidata messa in atto dai propagandisti russi al fine di perseguire i propri interessi.

Va notato che lo stile adottato nel video falso viene utilizzato ormai solo da una percentuale minima dei video pubblicati dalla Bbc, che nella maggior parte dei casi mostrano un impianto grafico differente, con un diverso font e una barra rossa semitrasparente sulla sinistra. un esempio può essere consultato qui. Inoltre, nessuno dei video pubblicati recentemente da Bbc News utilizza tanto testo quanto quello falso.

Conclusioni

Circola un video secondo cui l’ex capo delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny avrebbe ricevuto 53 milioni di dollari e il posto da ambasciatore ucraino a Londra in cambio della rinuncia al potere politico in Ucraina e alle mire di presidenza. La notizia è falsa. Il video non è stato pubblicato dalla Bbc, come smentito dal giornalista della Bbc Shayan Sardarizadeh e dal fondatore di Bellingcat – citata come fonte – Eliot Higgins.

