Super Bowl. Eagles finanziati da USAID? Il falso post di Donald Trump

Il post non è mai stato pubblicato dal Presidente americano

I Kansas City Chiefs hanno perso la finale del Super Bowl davanti a un sostenitore d’eccezione. Donald Trump, il primo presidente americano ad assistere a una finale del campionato di Football Americano, era presente al Caesars Superdome di New Orleans, tifando per la stessa squadra in cui milita il fidanzato di Taylor Swift. La vittoria degli Eagles sembra aver fatto infuriare il presidente americano, che avrebbe pubblicato un post al vetriolo su Truth Social contro la squadra di Philadelphia, accusandola di aver ricevuto denaro da USAID, l’agenzia per gli aiuti umanitari internazionali degli Stati Uniti d’America. Il post non esiste, l’immagine che circola è stata creata ad arte.

Ecco il contenuto del fantomatico post su Truth Social, diffuso da diversi account su X:

The Chiefs’ Super Bowl performance was a DISASTER-totally EMBARRASSING! Maybe too focused on DEI nonsense instead of WINNING? Meanwhile, the Eagles get all the help-USAID money flowing in like water. And let’s not forget Taylor Swift-her presence was a DISTRACTION for Travis Kelce. The only good part? The MASSIVE cheers for me-louder than anything in the game! People are saying the MOST EVER at a Super Bowl. The fans know!