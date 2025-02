La portavoce della Casa Bianca non ha mai detto che Gesù «se la cavava benissimo» senza elettricità

La bufala è iniziata a circolare dopo la conferenza stampa del 28 gennaio 2025

Nel dicembre 2024, la CNN riportò le dichiarazioni del premier dell’Ontario, Doug Ford, il quale aveva ipotizzato l’interruzione della fornitura di energia elettrica agli Stati americani di Michigan, New York e Wisconsin nel caso in cui Donald Trump avesse imposto dazi contro il Canada. Secondo alcuni post social, durante una conferenza alla Casa Bianca, la portavoce Karoline Leavitt avrebbe risposto a una domanda sull’eventuale interruzione dell’energia canadese con una curiosa affermazione: «Non desidero che andiate nel panico, il presidente Trump vi ricorda che anche Gesù non aveva l’elettricità e se la cavava benissimo». Si tratta di una citazione totalmente inventata e attribuita alla portavoce attraverso un meme.

In uno dei post, che condivide l’immagine con le presunte dichiarazioni della Casa Bianca, riporta il seguente commento:

Nell’immagine leggiamo:

‘When asked about the tariff war between Canada and the United States after the prime minister of Canada said he would consider cutting off electricity to America if Donald Trump continues to impose tariffs, she referenced Jesus Christ. “They want you to panic, but President Trump wants you to remember Jesus didn’t have electricity either and he did just fine,” Leavitt said.