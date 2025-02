La bufala di Elon Musk che aiuta una dipendente Starbucks

La fonte è un canale Youtube che inventa storie false per intrattenere gli utenti

Circola una storia strappalacrime secondo cui Elon Musk avrebbe aiutato in maniera generosa e altruista una dipendente di Starbucks in difficoltà. Secondo quanto riportato nei post social, la donna avrebbe dichiarato di non poter acquistare un regalo per il compleanno di sua figlia a causa di problemi economici. Musk, dopo aver sentito il dialogo tra la dipendente e una sua collega (così raccontano nei post social), sarebbe intervenuto promettendo non solo di acquistare il regalo per la bambina, ma promettendo di coprire tutte le future spese per la sua istruzione. Non esistono riscontri che confermino un gesto del genere, mentre la fonte risulta essere un canale noto per inventare storie false con l’obiettivo di attirare utenti.

Per chi ha fretta

La falsa notizia circola da dicembre 2024.

La fonte è un canale Youtube che dichiara di creare storie inventate.

Analisi

La fantomatica vicenda viene riportata anche in italiano, come possiamo vedere dal seguente post:

Secondo alcuni testimoni, Elon Musk era entrato in uno Starbucks di Austin, in Texas, dopo una lunga giornata di riunioni. Mentre aspettava il suo ordine, sentì una conversazione tra la cassiera e un collega. L’impiegato spiegò con tono rassegnato che non poteva permettersi di comprare il regalo che sua figlia aveva chiesto per il suo compleanno a causa delle crescenti difficoltà finanziarie. Musk, noto per la sua capacità di individuare i problemi e trovare soluzioni rapide, non ha esitato a intervenire. “Mi dispiace, non ho potuto fare a meno di sentire. “Cosa vuole sua figlia?” chiese l’imprenditore. Sebbene il cassiere inizialmente fosse imbarazzato, Musk è riuscito a calmarlo con un sorriso e parole di empatia.

Dopo aver saputo che il regalo desiderato era una bicicletta, Musk non solo la pagò, ma si offrì anche di coprire le spese future per l’istruzione della ragazza. “Voglio che tua figlia abbia delle opportunità. “Se mai avrai bisogno di supporto con i tuoi studi, puoi contare su di me”, ha detto il miliardario, lasciando in lacrime la cassiera e tutti nel negozio.

Riscontriamo la stessa narrazione diffusa dalla pagina Breaking News Trends, una delle tante pagine collegate al sito Luxury Blog che sfrutta l’immagine di Elon Musk:

La fonte della falsa notizia

La storia narrata nei post social ha origine da un canale Youtube chiamato Prime Hub. La clip con la falsa notizia, intitolata «Elon Musk Stops Cold When He Hears Starbuck’s Cashier Can’t Afford Gift For Daughter & Does THIS», risale al 2 dicembre 2024.

Leggendo le informazioni del canale troviamo un disclaimer, nel quale si chiarisce che tutti i contenuti pubblicati sono pura finzione e le storie narrate sono create esclusivamente a scopo di intrattenere gli utenti:

Disclaimer: The stories shared on this channel are purely fictional and created exclusively for entertainment purposes. Any similarities to real events, individuals, or circumstances are entirely coincidental and unintentional. These narratives are not meant to portray, reference, or represent any actual occurrences, people, or organizations.

Tutto creato con l’Intelligenza Artificiale

L’immagine condivisa sui social è la stessa presente nell’anteprima del video Youtube. Questa, così come molte altre sulla vicenda, risultano generate dall’Intelligenza Artificiale. Basta osservare il logo Starbucks della fantomatica dipendente, così come la sua mano destra, per riscontrare gli errori dell’AI generativa:

Conclusioni

Risulta infondata la storia strappalacrime di Elon Musk che aiuta una dipendente Starbucks con una generosa buona azione. La vicenda risulta ripresa da un account Youtube che inventa e pubblica falsità al fine di intrattenere gli utenti.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.