Il falso video delle celebrità ebree contro Kanye West generato con l’AI

Sono molti gli errori generativi presenti nella clip, ma gli utenti non ne tengono conto

A seguito delle iniziative naziste e antisemite di Kanye West, circola un video dove note “personalità ebree” avrebbero posato per rispondere al rapper, insultandolo. Tra questi troviamo Scarlett Johansson, Steven Spielberg, Woody Allen, Ben Stiller, Adam Sandler e persino Mark Zuckerberg. Si tratta di un video generato con l’Intelligenza Artificiale, spacciato per vero dagli antagonisti del rapper.

Per chi ha fretta

Le persone ritratte non corrispondono fisicamente.

I tatuaggi di alcuni di loro non coincidono.

Alcune dita generate sono deformi o si sdoppiano per errore.

Analisi

Il video viene condiviso indicandolo come veritiero:

Gli errori dell’AI

Tra i protagonisti ritratti nel video troviamo anche Mark Zuckerberg.

Nel suo caso, l’AI ha utilizzato immagini datate che riportano un vecchio taglio di capelli del proprietario di Meta. Attualmente, come si può facilmente osservare nei suoi profili personali, sono più lunghi.

Oltre ai capelli, anche i tatuaggi di Adam Levine, cantante e frontman dei Maroon 5, non coincidono affatto.

Per quanto riguarda Woody Allen, le sue mani sembrano quelle di un alieno. I pollici risultano a punta, del tutto innaturali.

Problema simile per la generazione di Steven Spielberg, dove alcune dita della mano sinistra si sdoppiano improvvisamente quasi fosse un alieno.

Chi ha creato il video

L’autore del video si chiama Ori Bejerano, ammettendo tutto ai colleghi di Snopes: «The video originated (archived) on the Instagram account of Ori Bejerano, @oribejerano_ai, who identified himself to Snopes as the video’s creator and confirmed its use of generative AI».

Conclusioni

Contrariamente a quanto sostenuto nei post social, il video non è reale e le celebrità ritratte non hanno mai aderito a tale iniziativa. Si tratta di un video generato con l’AI.

