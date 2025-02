Kanye West non è stato (ancora) bannato da X dopo i post nazisti e antisemiti. E ringrazia Musk

Il rapper si è vantato di aver pubblicato quello che voleva sul social per 12 ore senza conseguenze

In un post su X dell’8 febbraio 2025, Kanye West sosteneva di aver «vinto», riuscendo a pubblicare tutto ciò che voleva per circa 12 ore senza essere rimosso dalla piattaforma di Elon Musk, e ringraziava quest’ultimo apertamente: «Un ringraziamento speciale a Elon». Cosa è successo? Il rapper americano, tornato su X dopo una sospensione nel 2022 seguita all’acquisizione di Twitter da parte di Musk, ha pubblicato numerosi post antisemiti, arrivando a dichiarare il suo amore per Hitler. Il 7 febbraio aveva pubblicato un post in cui affermava di essere addirittura Dio.

Perché non è stato sospeso, ma disattivato (da solo)

X, così come Twitter in precedenza, indica con chiarezza quando un utente viene sospeso dalla piattaforma. Non è il caso dell’account @kanyewest: se accediamo alla pagina del profilo otteniamo il messaggio «Questo account non esiste».

Prendendo come esempio un account sospeso (ad esempio quello di @PropagandaRigh1), il messaggio risulterebbe diverso da quello presente nel profilo di West: «Account sospeso».

Ulteriore prova della mancata sospensione

Prendiamo come esempio i commenti a @kanyewest da parte dell’account @didjesusdrop.

Di fatto, questi riportano che l’account @kanyewest «non esiste più». Ulteriore conferma del fatto che potrebbe aver disattivato il suo account.

Risulta, invece, che alcuni post siano stati cancellati dallo stesso West:

I post sugli ebrei

Gli interventi di Kanye West potrebbero risultare senza senso, con diverse ripetizioni e scritti in maniera confusionale. In alcuni casi, i post riportano strani spazi tra una frase e l’altra, come se avesse copiato il contenuto da qualche altra parte. In un post dell’8 febbraio 2025 scrive:

I WAS ABUSED BY JEWS SPECIFICALLY JAMIE DIMON FROZE MY ACCOUNTS ARI EMMANUELLE WROTE LETTERS TO GET MY DEALS DROPPED BEN SHAPIRO IS CURRENTLY CONNECTING DEATH TO MY NAME THE JEWS ARE STILL POSITIONED BETWEEN ME AND MY AUDIENCE

Il 9 febbraio sostiene di essere il futuro Presidente e che gli ebrei avrebbero distrutto il suo Paese:

I AM A FUTURE PRESIDENT THE JEWS HAVE DESTROYED MY COUNTRY AND A LOT OF THE WORLD COMPARE JEWISH DESIGNED CITIES TO THE CITIES HITLER DESIGNED WITH ALBERT SPEER I WILL REDESIGN AMERICA I SAID A FUTURE PRESIDENT NOT A FUTURE PRESIDENT

Sempre l’8 febbraio pubblica l’immagine scrivendo «HEIL HITLER».