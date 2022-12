Twitter, Elon Musk sospende Kanye West per un tweet con una svastica e la stella di David

Twitter ha sospeso Kanye West per «istigazione alla violenza». Lo ha fatto sapere il padrone dell’azienda Elon Musk in un tweet, dopo che il rapper americano aveva pubblicato un’immagine che sembrava mostrare una svastica intrecciata a una stella di David. «Solo per chiarire che il suo account è stato sospeso per istigazione alla violenza», ha detto Musk, in risposta all’immagine postata dal rapper, finito nelle polemiche per le sue recenti osservazioni antisemite e la sua ostentata ammirazione per Hitler. Il rapper, che ha da poco cambiato nome in Ye e raggiunto un accordo per il divorzio con Kim Kardashian che prevede che paghi 200 mila dollari al mese di alimenti, si è candidato alle elezioni presidenziali del 2024. Adidas ha concluso con lui un contratto di sponsorizzazioni per le ultime uscite antisemite. L’ex moglie ha detto che Ye è affetto da disturbo bipolare, mentre lui è finito nei guai per aver indossato una maglietta con la scritta «White lives matters».

