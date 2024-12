La polizia in Cina adotta il robot-sfera: «Insegue i criminali, lancia granate e lacrimogeni» – Il video

Si chiama RT-G e sembra una grande ruota. Ma corre a 35 km/h ed è a suo agio su strada, sterrato e in acqua

Prove di fantascienza in Cina, dove la polizia è scesa in strada affiancata da un robot sferico in grado di aiutare gli agenti a dare la caccia ai criminali. L’aspetto è quello di una grande ruota, con il corpo del robot che vi risiede all’interno. Il risultato è una macchina autonoma, in grado di inseguire autonomamente i malviventi toccando i 35 chilometri all’ora di velocità e farsi strada nelle vie affollate grazie all’intelligenza artificiale e al riconoscimento facciale. Un tondo ma agile poliziotto robotico di 125 chili che, secondo quanto dichiara compagnia che l’ha sviluppato, la Logon Technology di Shenzhen, può viaggiare in strada, su percorsi sterrati e persino in acqua.

Il robot-sfera che lancia le granate

Le riprese mostrano una versione del robot adattato per assistere gli agenti che rotola lungo le strade della Hejiang University di Hangzhou, a Sud Ovest di Shanghai. Il modello base si chiama RT-G ed è in fase di sviluppo da anni, tanto che prototipi precedenti era già stati svelati nel 2021. Secondo quanto riporta il South China Morning Post, la rielaborazione già in dote alla polizia della città meridionale di Wenzhou ha la facoltà di lanciare armi non letali, come reti, granate stordenti, e gas lacrimogeno. Le autorità lo descrivono come uno strumento che non può essere schiacciato e resistente alle condizioni ostili che può assistere gli agenti anche in situazioni troppo pericolose per gli esseri umani.