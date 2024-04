Si chiama Thermonator il cane robot lanciafiamme venduto per poco più di 9 mila dollari negli Usa. Un oggetto che oltreoceano è legale in 48 dei 50 Stati e che secondo alcuni autori di post virali sui social sarebbe stato creato bruciare le foreste e dare vita al incendi attribuiti al cambiamento climatico. Chiaramente, non si contano gli usi illeciti che possono per cui uno strumento del genere può essere adoperato. Tuttavia, di certo questo cane robot lanciafiamme non serve a generare il degli incendi da attribuire al cambiamento climatico.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

ARRIVANO I TERMINATOR. FERMIAMO QUESTA FOLLIA. 9.420 DOLLARI E TI PORTI A CASA IL CANE ROBOT CON LANCIAFIAMME. Immaginatevi un presente in cui l’amico bullo dei vostri figli si faccia acquistare o sottragga ad un genitore poco raccomandabile un cane robot con lanciafiamme. Ebbene nel mondo disumanizzato e disumanizzante che corre verso il transumanesimo passando per il robot, tutto questo è ora realtà. Con la modesta somma di 9.420 dollari potete portarvi a casa un cane robot con lanciafiamme. A cosa serve? Bruciare boschi e foreste inscenando cambiamenti climatici di origine antropica allo scopo di scagionare le ere solari dalle loro ataviche responsabilità. SE NE COMPRIAMO UNO A TESTA,AVREMO IL NOSTRO POTENTISSIMO ESERCITO! MASSIMA CONDIVISIONE

Venduto dalla statunitense Throwflame, Thermonator garantisce un’ora di autonomia e e la possibilità di raggiungere luoghi difficili per gli esseri umani, in maniera simile al lanciafiamme per droni della stessa azienda.

A cosa serve il cane robot lanciafiamme

Chiaramente, una volta che lo si possiede le possibilità di usi pericolosi o illeciti sono moltissime, ma di certo lo scopo del cane lanciafiamme non è quello di «bruciare boschi e foreste inscenando cambiamenti climatici di origine antropica allo scopo di scagionare le ere solari dalle loro ataviche responsabilità». L’uso più comune per strumenti di questo tipo è la tecnica del controfuoco. Si tratta di un metodo sfruttato dai pompieri per fermare gli incendi, bruciando preventivamente parti di bosco per controllare la diffusione delle fiamme dei roghi. Legale nella maggior parte degli Usa, l’acquisto del cane robot lanciafiamme è illegale in Italia per i comuni cittadini, così come lo è il possesso di lanciafiamme normali. Proprio quest’ultimo era costato un arresto a un giovane statunitense in Sardegna nel 2018, come riporta La Nuova.

Conclusioni

Circola il video di un cane robot lanciafiamme. Si chiama Thermonator ed esiste davvero. Secondo numerosi post virali servirebbe a generare incendi attribuiti al cambiamento climatico. In realtà, l’uso di strumenti di questo tipo è la prevenzione degli incendi.

