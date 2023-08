No! Questo drone lanciafiamme non viene usato per appiccare gli incendi boschivi

Un video mostra delle fiamme dirigersi verso il basso e cadere sugli alberi di una foresta con il rischio concreto di incendiarli. Lo stesso filmato, accompagnato da una musica di sottofondo molto inquietante, mostra un drone sputafuoco che con facilità brucia rami e sterpaglie. «Siamo l’unica specie che distrugge il proprio pianeta», si legge nella descrizione scritta da chi condivide il filmato. Ma di cosa parliamo? Vediamo nel dettaglio e comprendiamo perché questo drone lanciafiamme non viene usato per appiccare gli incendi boschivi.

Per chi ha fretta:

Circola un video in cui si vedono due diversi oggetti in azione.

Uno è un helitorch, un tipo di elicottero usato nella prevenzione e soppressione degli incendi bruciando intenzionalmente aree che potrebbero costituire combustibile per roghi incontrollati.

Uno è un drone lanciafiamme.

Analisi

Di seguito vediamo lo screenshot di uno dei post oggetto di verifica, sul quale è evidente il watermark del gruppo Telegram noto per diffondere informazioni non verificate Consenso Disinformato. Nella descrizione si legge

«Poteva mancare il drone con il lanciafiamme ? Certo che no ! Siamo l’ unica specie che distrugge il proprio pianeta»

L’Helitorch

Partiamo dalla prima delle due clip che appaiono nel filmato. Sebbene Open non sia riuscita a risalire alla sua origine, una ricerca per immagini conduce a video simili nei quali si vedono degli Helitorch in azione. Elicotteri che effettivamente danno fuoco a parti di foresta e boschi e sterpaglie, ma, al contrario di quanto sembra, non lo fanno per piromania, bensì per contrastare la diffusione di roghi già in essere.

Gli Helitorch, come avevamo già spiegato, sono dotati di una canula che rilascia carburante infiammabile allo scopo di generare degli incendi prescritti. Questi ultimi sono essenziali nel fermare e prevenire i roghi, dato che sviluppandosi in maniera controllata possono eliminare grandi quantità di materiale pericolosamente infiammabile e togliere forza agli incendi che altrimenti si estenderebbero a dismisura. L’obiettivo è spesso quello di creare una linea senza vegetazione, così che, incontrandola, le fiamme non possano proseguire. Rispetto alle torce a terra, un Helitorch permette di sviluppare il fuoco dall’alto verso il basso, garantendo maggiore controllo e minori rischi per gli operatori umani, si legge su Wired.

Il drone lanciafiamme

Veniamo quindi alla seconda clip, in cui si vede quello che non si fatica a descrivere come un drone lanciafiamme. Con una ricerca immagini inversa abbinata ad alcune parole chiave risaliamo al prodotto originale. Si tratta del TF-19 WASP Flamethrower Drone Attachment, un accessorio per droni in grado di convertire un gallone di carburante (4,5L) e qualche litro di ossigeno in una fiamma lunga poco più di 7,5 metri.

Le clip mostrate nel video su Facebook sono tratte principalmente da un video pubblicato dal magazine online De Zeen in cui il funzionamento del prodotto viene illustrato nel dettaglio. Esattamente questo modello, assieme a un altro che lancia dei bussolotti infiammabiili, può essere usato per creare degli incendi preventivi in luoghi dove gli esseri umani non potrebbero mai addentrarsi a causa di fumo, fiamme, calore e impervie condizioni naturali come foreste fitte e pendii molto ripidi. Arizona, California, Nebraska e Oregon, nel 2019 avevano già impiegato droni con bussolotti infiammabili e avevano espresso interesse nel TF-19 WASP oggetto di questo articolo, come spiegato dal Guardian.

Utilizzato contro gli incendi boschivi

Lo stesso modello di drone viene citato in articolo del The Guardian del 2019 dal titolo «’Dragon’ drones: the flame throwers fighting wildfires with fire». All’epoca non veniva utilizzato per le attività antincendio, ma da quanto si apprende dal sito del produttore viene utilizzato non solo contro nidi di vespe o per attività di manutenzione (come la rimozione di materiale dai cavi elettrici), ma anche contro gli incendi boschivi.

Conclusioni

Circola un video in cui si vedono due diversi oggetti in azione. Uno è un helitorch, un tipo di elicottero usato nella prevenzione e soppressione degli incendi bruciando intenzionalmente aree che potrebbero costituire combustibile per roghi incontrollati. Il drone lanciafiamme non viene usato per appiccare gli incendi boschivi, così come altri suoi simili viene usato per diverse attività e per compiere le stesse funzione di un helitorch.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: