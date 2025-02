I Simpson non hanno predetto la morte di Papa Francesco nel 2025

Neanche questa volta viene indicata la sconcertante puntata, mentre risultano evidenti i segni del fotoritocco

Lo scorso 14 febbraio 2025, Papa Francesco è stato ricoverato al Gemelli di Roma per una bronchite. Molti hanno iniziato a temere il peggio per il pontefice, mentre altri hanno condiviso un’immagine tratta dalla nota serie TV americana I Simpson, sostenendo che avrebbe predetto la sua morte nel 2025. Come avrebbero potuto farlo? C’è la mano della “massoneria”? Un complotto? È quello che pensano alcuni utenti, condividendo l’immagine in cui Bart Simpson appare triste davanti a una lapide con le date 1936 – 2025 e con scritto il nome di “Pope Francis”. In questo caso, come in molti altri in passato, si tratta di un’inesistente predizione della serie TV americana.

Per chi ha fretta

L’immagine presenta delle sbavature tipiche dei pessimi fotomontaggi.

La capigliatura di Bart viene ripresa da una puntata del 2015 dove però risultava adolescente, non bambino.

Il font utilizzato nella lapide non è quello della serie.

Una scena simile circolava settimane prima del ricovero di Papa Francesco e con protagonista Putin.

La scena con Putin pare essere stata ripresa e rielaborata tramite l’uso dell’AI per creare la base dell’immagine oggetto di verifica.

Analisi

La teoria del complotto viene condivisa riportando una fantomatica scena tratta dai Simpson:

COME FACEVANO A SAPERE I PRODUTTORI DEI “SIMPSON” ANNI FA,CHE BERGOGLIO SAREBBE STATO IL FUTURO (ANTI)PAPA FRANCESCO, CHE MORIVA NEL 2025 PROFEZIA??! MA NOOO E’ OVVIO CHE LA MASSONERIA AVEVA TUTTO STABILITO PER I SUOI PROGETTI SATANICI ANCHE LA SUA MORTE!—

L’immagine circola anche su X:

I segni di manipolazione

La bocca di Bart mostra evidenti segni di un pessimo fotomontaggio. La sfocatura nella bocca e nel collo risulta del tutto innaturale rispetto al disegno della serie.

Il font utilizzato nella lapide non è quello usato dalla serie TV. Di seguito, un confronto tra l’immagine e uno screenshot di una puntata del 2015, intitolata “Barthood“, dove nella lapide c’era il nome del nonno Abraham Simpson.

Non è un caso che nel confronto ci sia la puntata del 2015. La pettinatura di Bart nell’immagine fasulla riprende quella del Bart Simpson adolescente dell’episodio “Barthood”.

La “manina” dell’Intelligenza Artificiale

L’immagine risulta manipolata, come dimostrato dal volto di Bart e dai capelli. La base dell’immagine, però, riporta alcuni elementi che ricordano altre immagini dei Simpson generate con l’Intelligenza Artificiale. Il disegno della serie televisiva è molto preciso e senza strane sfumature o sovrapposizioni, mentre questo non avviene nell’immagine falsa analizzata in un precedente articolo:

Un’immagine diffusa settimane prima del ricovero di Papa Francesco, del febbraio 2025, su Youtube compariva l’anteprima di un video sulle fantomatiche predizioni dei Simpson dove troviamo Putin al posto del Papa. Risulta molto probabile che quest’ultima immagine, altrettanto falsa in quanto non trova alcun riscontro nelle puntate dei Simpson, sia stata utilizzata come base per la creazione di quella associata a Papa Francesco.

Conclusioni

In nessuna occasione i Simpson hanno predetto la morte di Papa Francesco per l’anno 2025. L’immagine che circola online risulta manipolata e non conforme con il disegno della serie tv americana.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.