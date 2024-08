L’immagine usata per sostenerlo non è una vera scena del cartone di Matt Groening, ma un’opera dell’intelligenza artificiale

«I Simpson avevano previsto anche la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Parigi». Questo è quello che sostengono numerosi utenti sui social che condividono un’immagine in cui Homer interpreta il Dioniso della festa pagana, ma nel contesto fuorviante della parodia dell’Ultima Cena in cui gli apostoli sarebbero stati interpretati da drag queen. I Simpson non hanno previsto la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Parigi. L’immagine è stata generata con l’intelligenza artificiale dopo le polemiche.

Per chi ha fretta:

Circola un’immagine con la quale si tenta di dimostrare che i Simpson avrebbero previsto la scena fuorviante della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Parigi 2024.

L’immagine non appare in nessuna puntata dei Simpson.

Infatti, è stata generata con l’intelligenza artificiale.

Analisi

Vediamo lo screenshot di uno dei post oggetto di verifica (altri qui, qui e qui). Nella descrizione si legge:

I Simpson avevano già previsto la cerimonia di apertura alle Olimpiadi di Parigi.

I segni dell’AI

L’immagine mostra numerosi segni dell’intelligenza artificiale. Si guardi, ad esempio, al numero di dita delle mani di alcuni personaggi (nei riquadri rossi): alcune hanno solo quattro dita, altre ne hanno cinque, e altre ancora risultano più difficili da comprendere, come quella della donna che sfiora la mano di Homer, la quale parzialmente si fonde con la pancia della donna alla sua sinistra. Anche gli occhi mostrano qualcosa che non va: sono spesso senza pupille (come indicato dalle frecce verdi), un errore che già si vedeva nella falsa previsione dei Simpson del crollo del ponte di Baltimora. Infine, nei punti indicati dalle frecce fucsia, i piatti e il cibo sul tavolo mostrano delle deformazioni sospette.

Inoltre, come già visto nella presunta previsione dei fatti di Baltimora, anche in questo caso, le ombre sono molto più marcate e i colori molto più saturi, accesi e luminosi. Lo si nota chiaramente confrontando la scena condivisa sui social con quella qui sotto, tratta dall’episodio 1 della decima stagione.

Conclusioni

Circola un’immagine con la quale si tenta di dimostrare che i Simpson avrebbero previsto la scena della festa pagana alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Parigi. Nonostante sia stata condivisa moltissime volte, però, la scena non è veramente tratta da una puntata dei Simpson, ma generata con l’intelligenza artificiale.

