Baltimora, ecco perché i Simpsons non hanno previsto il crollo del ponte Francis Scott Key

Come spesso accade a seguito di un evento importante, vengono diffusi contenuti volti a far credere che i Simpsons avessero previsto tutto. Questa volta tocca al crollo del ponte Francis Scott Key a Baltimora dopo la collisione con una nave mercantile. Circola un’immagine raffigurante Homer Simpson mentre osserva un mercantile mentre sprofonda dopo aver colpito e distrutto un ponte, così come circola un video dove uno dei personaggi attiverebbe delle cariche esplosive sul ponte, alimentando le teorie del complotto che sono circolate attraverso un video. Sono entrambe delle bufale e vi spieghiamo perché.

Per chi ha fretta

L’immagine diffusa online non è collegabile ad alcuna puntata.

L’immagine non è mai circolata prima del crollo del ponte a Baltimora.

I personaggi sono disegnati in maniera errata.

Sono presenti diversi elementi tipici dell’Intelligenza Artificiale.

La scena dell’esplosione a distanza riguarda un ponte a New York, non a Baltimora.

Analisi

Partiamo dall’immagine di Homer, accompagnata dalla seguente frase: «Simpsons was right again».

L’immagine alimenta le teorie del complotto, come quelle riportate in questo post:

probabilmente il deep state ha giocato un altra carta…le prime dichiarazioni infatti sono state che si trattava di cyber attack, e di attacco terroristico,poi improvvisamente hanno detto che è un incidente.Resta un fatto,quel ponte ora blocca il più grande porto della costa est americana,e blocca navi in rada che non possono uscire…! Le assicurazioni sono in allarme,potrebbe scatenare oltre che ad un disastro nella catena degli approvvigionamenti un macello a wall street viste le prevedibili perdite milionarie che molte compagnie finanziarie dovranno subire,ed il trasporto di materiali militari esplosivi etc dovrà seguire altre vie,poteva passare solo sul ponte e non nel tunnel sotto di esso..!E’ un atto di guerra per creare caos all’interno degli USA…

Ecco, invece, il video che alimenta le teorie del complotto dove un personaggio attiva dell’esplosivo a distanza:

Ecco perché l’immagine di Homer e il ponte a Baltimora è falsa

L’immagine non è mai esistita prima dell’avvenuto crollo del ponte a Baltimora. A seguito di una ricerca inversa, anche attraverso parole chiave, non risulta alcuna immagine o scena del genere pubblicata precedentemente al disastro.

Gli errori su Lisa Simpson

La qualità dell’immagine e del disegno farebbero pensare a un episodio recente, ma contiene diversi errori nella realizzazione dei personaggi. Ad esempio, Lisa Simpson viene disegnata di spalle con ben 10 punte nei capelli rispetto ai classici 8 del personaggio. Inoltre, sbuca uno strano orecchio in una delle punte, talmente strano che ricorda un classico errore delle immagini generate tramite l’Intelligenza Artificiale.

Gli errori su Homer Simpson

Homer viene disegnato con tre capelli nella parte superiore della testa. L’originale viene disegnato con soli due capelli. Inoltre, nell’immagine diffusa online sono disegnati in maniera irregolare intersecandosi tra di loro, mentre sono in realtà distanti. L’orecchio nell’immagine attribuita a Baltimora è diverso da come viene disegnato nella serie.

Gli errori dell’Intelligenza Artificiale

Lo strano orecchio di Lisa Simpson non è l’unico indizio riguardo l’uso dell’AI per la generazione dell’immagine. In certi casi, la scena pare fin troppo dettagliata per il tipo di disegno trasmesso durante gli episodi della serie. Possiamo fare un semplice confronto con la puntata 9 della serie 35, la più recente, ambientata in una nave. Il parapetto e il pavimento nel cartone originale è più semplice e uniforme nel colore rispetto all’immagine diffusa online dopo il disastro di Baltimora.

Il bambino in basso a sinistra ha gli occhi completamente bianchi, le scarpe di Lisa sono disegnate male e diverse l’una dall’altra, mentre l’ancora della nave è incomprensibile.

Altre immagini false

Online circolano altre immagini, come la seguente:

Anche in questo caso ci sono degli errori tipici dell’AI. Partiamo sempre da Lisa, disegnata con troppe punte in testa e con gli occhi disegnati male (c’è pure il puntino nero che sborda nell’acqua). Le mani di Lisa e Bart sono disegnate una sopra l’altra in maniera anomala. Infine, fuoriesce del fumo non dalle torri della nave, ma da quella del ponte.

La scena dell’esplosione e il ponte sbagliato

La scena dove uno dei personaggi attiva un’esplosione a distanza non riguarda il ponte di Baltimora, ma quello di New York. Il protagonista è Hank Scorpio, proprietario della Globex Corporation, e nella puntata minaccia i membri dell’ONU.

Durante la scena, uno dei membri dell’ONU osserva l’esplosione attivata da Scorpio individuando l’oggetto distrutto: il ponte sulla 59th Strada, ossia il Queensboro Bridge di New York.

Conclusioni

Circolano due immagini generate dall’Intelligenza Artificiale per far credere che i Simpsons abbiano previsto il crollo del ponte a Baltimora. Inoltre, si sostiene che in una puntata il ponte sia stato distrutto da un’esplosione attivata a distanza, ma in quell’occasione facevano riferimento a un ponte di New York.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: