Il ponte di Baltimora crolla dopo la collisione con una nave mercantile che affonda dopo un incendio – Il video

Il Francis Scott Key Bridge di Baltimora nel Maryland, lungo 2,57 chilometri, è crollato dopo la collisione con una nave. Secondo le prime informazioni riportate da Fox Baltimore a scontrarsi con il ponte è stata una nave mercantile che batte la bandiera di Singapore. L’equipaggio è in salvo. «Tutte le corsie sono chiuse in entrambe le direzioni per un incidente sulla I-695 Key Bridge. Il traffico è stato deviato», ha scritto la Maryland Transportation Authority in un post su X. La polizia di Baltimora e i vigili del fuoco della città non hanno risposto a una richiesta di commento da parte dell’agenzia di stampa Reuters. Il ponte attraversa il fiume Patapsco. La Guardia Costiera e i Vigili del Fuoco hanno appena dichiarato un’emergenza per un grande incidente. Ci sono segnalazioni di auto e persone in acqua, tutte ancora disperse.

La ricerca dei dispersi

Sembra che metà del ponte sia sommerso dall’acqua. In questo video di Raws Alert su X si mostra il crollo da un’altra prospettiva. Alla Bbc il responsabile della comunicazione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Baltimora Kevin Cartwright ha confermato il crollo, aggiungendo che sette persone e diversi veicoli sono caduti nel fiume. Non ci sono al momento notizie di vittime. Un filmato di Sky News mostra il momento in cui il ponte collassa. Johnny Olszewski, dirigente della contea di Baltimora, ha detto che è in contatto con il capo dei vigili del fuoco e il direttore delle operazioni di emergenza. La nave container ha una breccia nello scafo che l’ha fatta sbandare da un lato. Ci sono segnalazioni su un forte odore di gasolio. Si parla di almeno 7 veicoli in acqua. La nave avrebbe preso fuoco e sarebbe nel frattempo affondata.

Il ponte di Baltimora

Il ponte di Baltimora è stato aperto nel 1977 e viene chiamato Key Bridge. Si tratta di un’enorme struttura in acciaio. La nave che l’ha urtato è il portacontainer Dali, larga 300 metri e con bandiera di Singapore. Era diretta a Colombo nello Sri Lanka. Il ponte, Francis Scott Key Bridge, porta il nome dell’autore dell’inno nazionale americano. A quattro corsie, è lungo tre chilometri e la struttura, strategica per il porto di Baltimora e culmine della Baltimore Beltway (la Interstate 695, I-695), è crollata nel fiume Patapsco. Bno News ha pubblicato un altro video che mostra interamente il crollo del ponte.

Vittime e dispersi

Il portavoce dei vigili del fuoco di Baltimora, Kevin Cartwright ha detto che non è possibile per ora confermare il numero delle vittime. Ma ha anche descritto il crollo del ponte Francis Scott-Key definendolo della categoria «evento di perdite di massa». L’acqua nel porto di Baltimora ha attualmente una temperatura di 9 gradi centigradi secondo la National Oceanic and Atmospheric Administration. Il rischio per chi è caduto in acqua ed è sopravvissuto è l’ipotermia. Secondo alcune fonti al momento del crollo sul ponte c’erano una ventina di operai.

