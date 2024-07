Al via la cerimonia d’apertura alle Olimpiadi di Parigi: dal battello 37 agli artisti previsti (come Lady Gaga e Celine Dion)

Una cerimonia d’apertura delle Olimpiadi unica quella di Parigi 2024, mai realizzata lungo la Senna, il fiume che attraversa la capitale francese. L’Italia è la 91ª Nazione a sfilare sul totale delle 207 nazioni rappresentate. I paesi, a partire dalle 20 (ma la diretta inizia dalle 19.30) sfileranno per ordine alfabetico. Ad aprire però sarà la Grecia, come sempre, perché culla dei Giochi. Al secondo posto il Team dei Rifugiati. Lady Gaga sorprende con uno spettacolare accento francese, mentre si attende l’esibizione di Celine Dion. Nella prima scena di apertura, un tedoforo entra nello stadio vuoto, è sorpreso, si chiede dove siano i Giochi: poi la tv annuncia che la cerimonia sarà sulla Senna, e la torcia è presa da Zinedine Zidane. Poi è il turno del “french can can”, con ballerine sempre in rosa e fucsia. Gli spettatori seguono il ritmo battendo le mani al tempo della più celebre danza del cabaret francese. Momento di grande emozione, poi, per una danza su una musica surreale, definita “Sinchronicity”, con i danzatori che si muovono al tempo di un martello, a simboleggiare i lavori della ricostruzione di Notre-Dame, la cattedrale danneggiata da un incendio il 15 aprile 2019.

L’ultimo tedoforo (mascherato) sfila sui tetti

Il misterioso ultimo tedoforo, che accenderà il braciere alla fine della cerimonia di apertura, dando il via alle Olimpiadi, è protagonista – mascherato – di una sua personale sfilata, che lo vede sfrecciare sui tetti di Parigi, in direzione del Trocadéro, poi raggiungere il Louvre e, infine, il Museo d’Orsay.

I due grandi leader assenti alle Olimpiadi

Il presidente francese Emmanuel Macron, dopo il ricevimento all’Eliseo, accompagna i leader stranieri sul palco d’onore che si trova sulle rive nella zona del Trocaderò. Gli atleti anzichè sfilare come in passato all’interno di uno stadio, stavolta navigheranno su grandi battelli. Sono attesi oltre 300.000 spettatori. Per l’Italia è presente nella capitale francese il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che oggi ha inaugurato “Casa Italia” nella sale de ‘Le Prè Catelan’ dove la sera del 23 giugno 1894 il barone Pierre de Coubertin, con un sontuoso banchetto, brindò per aver ristabilito gli antichi Giochi Olimpici. “La vicinanza complessiva del nostro Paese all’evento delle Olimpiadi, questo luogo coinvolgente e suggestivo (Casa Italia, ndr) dimostra come il nostro Paese partecipi con convinzione alle Olimpiadi e cosa sia il genio italiano”, ha dichiarato Mattarella. Due gli assenti: il presidente russo Vladimir Putin, non invitato e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Dove vedere la cerimonia delle Olimpiadi in tv e in streaming

L’evento si può vedere sia in rete che in tv: è disponibile, a partire dalle ore 19, in chiaro su Rai 2 e a pagamento su Discovery+ e Eurosport, ma anche su Sky e DAZN. In rete in chiaro e senza costi aggiuntivi su RaiPlay, che seguirà l’intera cerimonia visibile a tutti, oppure su Discovery+, che trasmetterà integralmente tutta la kermesse olimpica. La cerimonia sarà trasmessa in streaming anche su Sky Go, NOW e DAZN.

Il battello degli azzurri alle Olimpiadi

La delegazione italiana che prenderà parte alla Cerimonia inaugurale dei Giochi olimpici di Parigi 2024 ha lasciato il Villaggio Olimpico intorno alle 17. Nella grande sfilata acquatica gli azzurri saranno sul battello 37 al piano superiore insieme alla Giamaica. Al piano inferiore, a prua, le delegazioni di Islanda e Israele. Con un post pubblicato su un account instagram comune (gianmarcotamberi e aryerri), Gian Marco Tamberti ed Arianna Errigo hanno pubblicato la foto della delegazione italiana verso la cerimonia.

Leggi anche: