Olimpiadi 2024 di Parigi, dove vedere in diretta le gare in tv e in streaming

Da venerdì 26 luglio a domenica 11 agosto 2024, Parigi diventa il centro del mondo sportivo con le Olimpiadi che vedranno in competizione 11.475 atleti in 45 discipline sportive, per un totale di 329 gare da medaglia. Anche quest’anno i Giochi offrono un’ampia gamma di opzioni per gli appassionati di sport che vogliono seguire ogni minuto delle competizioni in programma, sia in televisione che in streaming. L’unico servizio dove sarà possibile seguire tutte le 3.800 ore delle Olimpiadi, con dettagli su ogni gara, minuto per minuto e disciplina per disciplina, è Discovery+. Ecco come potete districarvi tra le varie piattaforme disponibili:

Discovery+

Discovery+ è l’unica piattaforma dove si possono vedere tutte le 3.800 ore dei Giochi Olimpici, minuto per minuto, disciplina per disciplina. Saranno disponibili oltre 50 feed simultanei, con 12 canali dedicati esclusivamente ai tornei di tennis e 7 alla ginnastica artistica. Inoltre, una modalità multicam sarà accessibile per diverse discipline, tra cui atletica, ginnastica artistica e tutte le pedane per scherma e sport da combattimento.

Olimpiadi diretta tv

Sky

Sky offrirà una copertura estesa con 10 canali lineari di Eurosport, che si aggiungono ai tradizionali Eurosport 1 ed Eurosport 2:

Eurosport 1 (canale 210): selezione dei migliori eventi olimpici;

selezione dei migliori eventi olimpici; Eurosport 2 (canale 211): focus sugli azzurri e gli sport next gen;

focus sugli azzurri e gli sport next gen; Eurosport 3 (canale 251): badminton, golf, tennis e tennistavolo;

badminton, golf, tennis e tennistavolo; Eurosport 4 (canale 252): ginnastica artistica, ginnastica ritmica, nuoto artistico e tuffi;

ginnastica artistica, ginnastica ritmica, nuoto artistico e tuffi; Eurosport 5 (canale 253): calcio;

calcio; Eurosport 6 (canale 254): basket;

basket; Eurosport 7 (canale 255): sport da combattimento (judo, lotta greco-romana, lotta libera, pugilato, taekwondo);

sport da combattimento (judo, lotta greco-romana, lotta libera, pugilato, taekwondo); Eurosport 8 (canale 256): pallamano;

pallamano; Eurosport 9 (canale 257): pallavolo;

pallavolo; Eurosport 4K (canale 250): il meglio delle Olimpiadi in Ultra HD.

Su Sky Sport 24, la squadra di inviati, composta da Federica Lodi, Sara Cometti, Flavio Tranquillo, Fabio Tavelli, Nicola Roggero e Francesco Pierantozzi, sarà in prima linea per seguire in diretta i Giochi Olimpici di Parigi, attraverso collegamenti live e interviste esclusive.

Rai

La Rai trasmetterà l’evento in chiaro con 360 ore di diretta:

Rai2 e RaiSportHD: priorità agli italiani e agli eventi di maggiore interesse;

priorità agli italiani e agli eventi di maggiore interesse; Rai Play: tre canali dedicati (Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2 e Rai Play Sport 3).

Olimpiadi diretta streaming

Le Olimpiadi saranno disponibili in streaming anche su:

Amazon Prime Video;

DAZN;

SkyGo;

Now TV;

Tim Vision.

Leggi anche: