Atp Madrid, Musetti sconfitto da Draper ma entra nella Top 10 con Jannik Sinner

Il britannico sfiderà Ruud ora piazzatosi in finale per domenica prossima

Lorenzo Musetti si ferma in semifinale nel “Mutua Madrid Open”, il secondo Masters 1000 della stagione sulla terra battuta, in scena alla Caja Magica della capitale spagnola. Il 23enne tennista carrarino si è arreso con il punteggio di 6-3 7-6(4) al britannico Jack Draper, quinta forza del tabellone e numero 6 Atp, dopo un’ora e 58 minuti di gioco.

Questione di record: Musetti sarà comunque nella Top 10

Una buona notizia: Musetti si unirà da lunedì in Top 10 a Jannik Sinner. Oggi intanto a Madrid, nella semifinale contro il britannico Jack Draper, ha puntato a eguagliare un altro record dell’altoatesino e diventare il secondo italiano con almeno due finali all’attivo nei Masters 1000 dal 1990, quando sono stati introdotti questi tornei in calendario. Inoltre, da quando il Mutua Madrid Open si gioca sulla terra battuta, solo Rafa Nadal è riuscito a raggiungere la finale sia a Monte-Carlo che alla Caja Magica nella stessa stagione (2009-11, 2013 e 2017). Complessivamente, dal 1990, soltanto Andrei Medvedev (1994), Marcelo Rios (1999), Gustavo Kuerten (2001), Guillermo Coria (2005) e Roger Federer (2006) hanno raggiunto la finale nei primi due Masters 1000 sul rosso in stagione.