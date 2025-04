Atp Madrid, Berrettini si ritira dopo un set: Draper agli ottavi. Il tennista romano: «Inutile rischiare»

Problemi all'addome per l'azzurro nel terzo turno contro Draper, che andrà agli ottavi. Adesso sono da valutare le sue condizioni in vista degli Internazionali d'Italia

Ancora problemi all’addome per Matteo Berrettini, che è stato è stato costretto a ritirarsi dal Masters 1000 di Madrid dopo un set contro lo statunitense Jack Draper nel terzo turno. L’azzurro ha disputato un set alla pari (perso al tie break), ma dopo un’ora di gioco ha deciso di lasciare il campo in anticipo. Da valutare ora le sue condizioni in vista degli Internazionali d’Italia che inizieranno il prossimo 7 maggio. «Ho voluto provare a giocare nonostante il problemino dell’altro giorno, perché questi due giorni di riposo mi hanno aiutato a scaricare un po’ la zona dell’addome, che era molto carica e contratta. Ma il ritiro è avvenuto perché il gioco non valeva la candela, c’era un rischio grosso di farsi male», ha fatto sapere Berrettini con una nota affidata ai media e pubblicata da Supertennis. «L’ultima cosa che vogliamo è infortunarsi agli addominali durante la stagione – aggiunge -. E soprattutto per giocare contro i migliori al mondo ho bisogno delle mie armi al 100%. E questo oggi non c’era, soprattutto nella seconda parte, quando ho ricominciato a sentire forte il fastidio. Farò di tutto per recuperare per Roma. Mi dispiace perché tengo molto a questo torneo, anche oggi stavo giocando bene nonostante tutto. Il prossimo anno ci riproveremo».

Foto copertina: ANSA / SEBASTIEN NOGIER | Matteo Berrettini durante la sua partita di primo turno contro l’argentino Mariano Navone al torneo di tennis ATP di Monte Carlo 07 aprile 2025