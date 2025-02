Tennis, Matteo Berrettini è ufficialmente tornato: strapazzato Monfils, ora gli ottavi a Doha

Continua il momento positivo per il tennista romano, reduce pochi giorni fa dallo straordinario successo contro Novak Djokovic. Il prossimo avversario sarà l'australiano O'Connell

Dopo il mezzo sogno accarezzato a Doha, spezzato dalla sconfitta ai quarti contro Jack Draper, Matteo Berrettini riparte alla grandissima. Nel primo turno dell’Atp 500 di Dubai il tennista romano ha sconfitto nettamente il francese Gael Monfils per 7-5 6-4. Sul cemento del The Aviation Club Tennis Centre, così, Berrettini si è guadagnato – non senza fatica – così l’accesso agli ottavi di finale del torneo emiratino, dove lo attendeva l’australiano Cristopher O’Connell. Una vittoria, insomma, che sembra certificare un momento di decisa crescita per il tennista azzurro dopo un lungo periodo di difficoltà e stallo. Una rinascita timbrata d’oro con la vittoria di pochi giorni fa contro l’ex numero uno al mondo Novak Djokovic, e che vede Berrettini scalare posizioni nel ranking mondiale di settimana in settimana.