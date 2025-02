Tennis, Emma Raducanu vede lo stalker sugli spalti e scoppia a piangere durante la partita – Il video

Momenti di tensioni per l’atleta 22enne a Dubai

La tennista britannica Emma Raducanu è scoppiata a piangere ieri durante un match quando ha visto che sugli spalti c’era il suo stalker. Sono stati momenti di tensioni per l’atleta 22enne quelli vissuti martedì durante una partita di torneo al Wta 1000 di Dubai. Visibilmente turbata, Raducanu si è avvicinata all’arbitro di sedia nel terzo game del primo set, ha indicato qualcuno tra gli spettatori seduto nelle prime file ed è scoppiata in lacrime. Solidale la reazione dell’arbitro e dell’avversaria, la ceca Karolina Muchova.

L’allontanamento

L’uomo indicato dalla tennista l’aveva avvicinata il giorno prima in un luogo pubblico mostrando comportamenti ossessivi. In seguito alla segnalazione di Raducanu, il soggetto è stato allontanato e la Women’s Tennis Association (Wta) ha comunicato che verrà bandito da tutti gli eventi in attesa di un’ulteriore valutazione della minaccia. Nonostante il turbamento, la britannica ha deciso di proseguire il match, che ha poi perso con il punteggio di 7-6, 6-4.

L’altro stalker di Emma Raducanu

Non è la prima volta che Raducanu deve affrontare una situazione simile. Qualche mese dopo il suo successo all’Us Open 2021, un ragazzo che si dichiarava perdutamente innamorato della tennista l’aveva pedinata fino a introdursi nella sua abitazione di Londra, rubandole alcuni oggetti. In seguito all’episodio, il responsabile ha ricevuto un ordine restrittivo della durata di cinque anni.