Nuova condanna per il complottista sanremese Rosario Marcianò: 1 anno e 4 mesi per diffamazione e stalking

Risulta imputato anche per diffamazione e minacce nel caso che riguarda l'inviato de Le Iene Gaston Zama

Dopo la condanna definitiva del 2023 per le teorie di complotto ai danni di Valeria Solesin e della sua famiglia, seguita dalla sentenza del settembre 2024, arriva un’altra condanna per il complottista di Sanremo Rosario Marcianò. Questa mattina, presso il Tribunale di Bergamo, Marcianò è stato ritenuto colpevole in primo grado dei reati di diffamazione e stalking nei confronti di Daniele e Angelo Cereda, rappresentati dall’avvocato milanese Lorenzo Nicolò Meazza. Non è l’unica battaglia legale che il complottista affronta in questo periodo. Infatti, attualmente risulta imputato per diffamazione e minacce nel caso che riguarda l’inviato de Le Iene Gaston Zama.

Ad annunciarlo è lo stesso Rosario Marcianò in un commento sul suo profilo Facebook: «All’esito della odierna udienza dibattimentale il Giudice, ritenendomi incredibilmente responsabile dei reati ascritti, riuniti sotto il vincolo della continuazione, ha emesso sentenza di condanna a un anno e quattro mesi di reclusione, oltre a risarcimento in favore delle parti civili da liquidarsi in separata sede civile, con condanna al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva in loro favore di euro 15.000,00, oltre al pagamento delle spese legali di costituzione della parte civile di euro 3.000,00 oltre accessori di legge».

Nel corso dell’ultima udienza, Rosario Marcianò era difeso da un avvocato d’ufficio. In precedenza, il sanremese aveva affidato la propria difesa all’avvocato Alessandro Fusillo, ma l’incarico si sarebbe interrotto poco prima della precedente udienza tenutasi il 4 febbraio 2025.