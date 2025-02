Mantova, 38enne aggredita a martellate dall’ex compagno (che aveva denunciato): è gravissima

La donna, colpita decine di volta con violenza nella sua abitazione, è in pericolo di vita. Il 40enne fermato per tentato omicidio aggravato

Una donna di 38 anni è stata ricoverata in ospedale in pericolo di vita dopo essere stata colpita con «decine di martellate sulla testa». Le sarebbero state inflitte dall’ex compagno. L’aggressione ai danni della 38enne di origini marocchine è avvenuta lunedì a Roncoferraro, in provincia di Mantova. A dare l’allarme è stato un corriere che, passando davanti alla casa della donna, l’ha vista sanguinare mentre chiedeva aiuto dalla finestra. L’uomo ha immediatamente chiamato i soccorsi e la vittima è stata trasportata in ospedale, dove ha subito un delicato intervento chirurgico.I carabinieri hanno sentito sia la donna, prima che fosse sedata per l’intervento, sia l’ex compagno, un 40enne connazionale che è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio aggravato.

La dinamica

Secondo la ricostruzione dei militari dell’arma, l’uomo avrebbe colpito la donna sulla testa con almeno dieci martellate provocandole lesioni gravissime. Gli investigatori potranno avvalersi dei filmati di una telecamera di sicurezza che la vittima aveva fatto installare fuori dalla casa dove vive con i figli di 9 e 11 anni per paura di aggressioni. Telecamera che l’ex compagno avrebbe cercato di distruggere. L’indagato ha precedenti per maltrattamenti e lesioni personali e, nei giorni scorsi, la vittima lo aveva denunciato per stalking. I carabinieri lo hanno trovato nella sua casa di Mantova. L’abitazione dove sono state rinvenute anche tracce di sangue è stata posta sotto sequestro. La donna resta in condizioni critiche dopo l’intervento chirurgico d’urgenza. I suoi due figli, di 9 e 11 anni, si trovano ora sotto la protezione dei servizi sociali.