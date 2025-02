Lei invita l’ex a pranzo, ma lui ha il braccialetto elettronico dopo la sua denuncia. L’allarme ai carabinieri: così l’uomo è finito in carcere

La donna si era tolta il braccialetto elettronico per evitare che facesse scattare l'allarme, ma non è bastato. L'uomo, già arrestato un mese fa, ora è finito in carcere

Un uomo di 32 anni è stato arrestato a Gravellona Toce (Verbano-Cusio-Ossola) per aver violato il divieto di avvicinamento alla sua ex compagna. L’uomo è stato individuato dai carabinieri grazie alla segnalazione del braccialetto elettronico, scattata mentre l’ex coppia si trovava a pranzo assieme nonostante il divieto di avvicinamento disposto dopo la denuncia della donna. L’uomo era stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

Il pranzo assieme

Secondo quanto riporta La Stampa, poco dopo l’allarme lanciato dal dispositivo domenica scorsa, i carabinieri sono arrivati a casa della donna. Lì, hanno constatato che nessuno si trovava nell’abitazione. Tuttavia, la donna vi aveva lasciato il suo braccialetto elettronico. Perlustrando i paraggi, i miliari hanno sorpreso la donna mentre passeggiava, apparentemente da sola, senza il suo dispositivo. Lei ha inizialmente negato di sapere dove si trovasse l’ex compagno, per poi confessare essere stata in sua compagnia fino a poco prima. L’uomo era nascosto poco lontano.

Troppo vicini alla casa di lei

Ma non stava tendendo un agguato alla donna. Secondo quanto hanno appreso i militari dalla donna, era stata lei a proporre di vedersi per un pranzo domenicale, lasciando a casa il braccialetto elettronico per evitare che suonasse avvicinandosi al dispositivo dell’ex compagno. A tradire i due è stata un passaggio a meno di 500 metri dalla casa di lei. Non si tratta della prima violazione: meno di un mese fa, il 32enne era già stato arrestato dagli agenti di polizia della questura di Verbania dopo essere stato trovato a casa della donna, in un’altra violazione del provvedimento restrittivo. L’uomo è stato trasferito in carcere a Verbania.