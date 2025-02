Fratellini maltrattati a Cosenza, arrestato il compagno della madre: la svolta nell’indagine sulle violenze contro i bambini

Già ai domiciliari per un'altra vicenda, l'uomo è accusato dalla procura di aver picchiato i bambini di 2 e 4 anni, ancora ricoverati in ospedale. Nell'inchiesta sono coinvolte anche la madre e la nonna dei bambini

È stato arrestato il compagno della madre dei fratellini di 2 e 4 anni, che da giorni sono ricoverati nell’ospedale di Cosenza con fratture, lesioni e segni di presunte percosse. L’uomo, che già era sottoposto agli arresti domiciliari per un’altra vicenda, è stato fermato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravi, accuse per le quali risultano ancora indagate madre e nonna dei due piccoli. Secondo quanto emerge, gli inquirenti avrebbero raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico del compagno della madre, che sarebbe stato autore materiale delle percosse riscontrate dai medici sui bambini.

Le fratture, i ricoveri ripetuti e le indagini

I due piccoli, infatti, erano stati ricoverati d’urgenza all’Annunziata di Cosenza, nel reparto di chirurgia pediatrica. Il più grande, entrato in ospedale il 19 gennaio, presentava lesioni alle costole e una clavicola fratturata. La madre aveva però ottenuto che fosse immediatamente dimesso senza cure. Il più grande dei due figli era stato poi ricoverato una nuova volta per un’infiammazione ai testicoli. Il piccolo di due anni, preso in carico dai carabinieri quando si sono recati nella casa della famiglia, aveva un braccio fratturato. Le fratture e le lesioni avevano spinto il pm di Paola a disporre l’allontanamento urgente da casa con il divieto di avvicinarsi ai bambini per madre e nonna, indagate dalla procura perché non avevano denunciato le percosse. Secondo gli inquirenti, però, l’autore materiale delle percosse sarebbe proprio il compagno della madre, già indagato nell’inchiesta Affari di famiglia della Dda di Catanzaro contri i clan del tirreno cosentino.

«Forme di autolesionismo»: la difesa della nonna e gli spari contro la troupe di Mediaset

Le due donne indagate si sono dichiarate fin da subito innocenti. «Il bambino più grande ha forme di autolesionismo», aveva spiegato la nonna ai microfoni di Rai Uno. Avevano poi mostrato un video in cui il figlio grande, pieno di lividi in viso, ammetteva di esserseli procurati da solo. La frattura al braccio del piccolo è invece stata spiegata con una fortuita «caduta in doccia». I Gip di Paola e Cosenza, però, hanno tolto la potestà genitoriale a entrambi i genitori, anche il padre naturale dei piccoli. Nel tentativo di intervistare quest’ultimo, sono anche stati sparati colpi di arma da fuoco contro la troupe di Vincenzo Rubano di Pomeriggio Cinque.