Cosenza, fratellini di 2 e 4 anni in ospedale con fratture e segni di botte: indagate la mamma e la nonna

La procura di Paola ha aperto un’indagine per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali dopo che due fratellini di 2 e 4 anni sono stati ricoverati nel reparto di chirurgia pediatrica dell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza con fratture e lesioni e i segni di presunte percosse. Ad essere indagate sono la mamma e la nonna dei piccoli: il pm di Paola ha disposto il loro allontanamento urgente da casa con il divieto di avvicinarsi ai bambini. Il provvedimento è stato eseguito nel corso della notte dai carabinieri della Compagnia di Paola. Il primo bambino a finire in ospedale, lo scorso 19 gennaio, è stato quello di quattro anni che presentava, secondo quanto appreso, lesioni alle costole e una clavicola rotta. Il piccolo è stato subito dimesso su richiesta della madre e contro il volere dei medici. Qualche giorno dopo è stato però nuovamente ricoverato – questa volta a Cosenza – per un’infiammazione ai testicoli. Ieri sera, i carabinieri, dopo essersi recati nella casa, hanno preso in carico l’altro figlio al quale è stata riscontrata una frattura pregressa ad un braccio. Anche in questo caso, il piccolo, dopo essere stato visitato all’ospedale di Paola, è stato trasferito al nosocomio di Cosenza, dove è attualmente ricoverato nel reparto di chirurgia pediatrica insieme al fratellino. I piccoli sono stati affidati ad un tutor, individuato nella figura del primario, Fawzi Shweiki. La mamma e la nonna negano qualsiasi forma di maltrattamento.