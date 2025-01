Questo video non mostra un 35enne che sposa una bambina di 9 anni in Iraq

La clip è stata registrata in un altro Paese e la bambina non è affatto la sposa

Circola un video di un presunto matrimonio tra un 35enne e una bambina di 9 anni in Iraq. La scena mostra i festeggiamenti dell’uomo e il momento in cui entra insieme alla bambina, vestita di bianco, in una stanza, probabilmente quella dove si suppone sarebbero state celebrate le nozze. Attraverso una ricerca inversa è stato possibile rintracciare il fotografo e lo sposo, riscontrando che la narrazione diffusa online è del tutto falsa.

Per chi ha fretta

Il video non è stato registrato in Iraq, ma in Libia.

L’uomo non ha sposato la bambina, essendo sua nipote e figlia di suo fratello.

Analisi

Il video viene condiviso con la seguente narrazione:

In #Iraq uomo 35enne sposa bambina di 9 anni grazie alla nuova legge “conforme alla #Sharia” Il matrimonio è stato organizzato dopo l’approvazione da parte del Parlamento iracheno che abbassa l’età del consenso a soli 9 anni. La proposta era stata avanzata dai partiti islamici ultraconservatori. Inoltre nel Parlamento iracheno si stanno discutendo altri emendamenti per limitare i diritti delle #donne in accordo con la legge islamica. In caso di approvazione, le donne irachene non avrebbero più diritto al divorzio, all’affidamento dei figli e all’eredità.

La fonte del testo e del video è il canale Telegram @Tutti_i_fatti, noto per aver diffuso in passato altre notizie false (qui e qui). Ecco il post pubblicato il 16 gennaio 2025:

Video dalla Libia

Attraverso una ricerca inversa è possibile riscontrare dei video più completi, i quali riprendono anche dei festeggiamenti notturni in auto.

Grazie ai fotogrammi dell’auto è stato possibile rintracciare il post Facebook di un fotografo libico, Omar Al-Fadil, dove troviamo la stessa scena e una lunga galleria fotografica dello sposo: Mahmoud Hadira Al-Warfalli.

La targa dell’auto non è affatto irachena, ma libica. Infatti, sopra il numero è presente la scritta “Libia”.

Non era una sposa bambina

Attraverso il profilo Facebook dello sposo è possibile scovare il nome della vera sposa: Reham Rhome.

Anche Reham Rhome ha un profilo Facebook. Considerando i suoi post, non risulta essere una bambina di 9 anni.

Il caso è stato trattato dal gruppo She checks, organizzazione di verifica che si occupa di notizie false e incitamento all’odio contro le donne libiche e nel Maghreb. Contattato il fotografo, quest’ultimo ha confermato che la bambina nel video non è affatto la sposa del matrimonio, ma la nipote dello sposo.

Contattato lo sposo, She checks ha ottenuto ulteriore conferma che si tratta di sua nipote e figlia di suo fratello.

Conclusioni

Il video non mostra un presunto matrimonio in Iraq tra un trentenne e una bambina di 9 anni. La clip è stata ripresa in Libia e la bambina è solo la nipote dello sposo.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.