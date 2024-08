Questo finto pubblico non è stato generato con l’AI dallo Staff di Kamala Harris

«Kamala Harris e Tim Walz non hanno pubblico ai loro comizi e per questo lo aggiungono nelle foto tramite l’intelligenza artificiale». Questa è la teoria diffusa da numerosi utenti sui social riproponendo in Italia un tormentone che ha preso piede negli ultimi giorni tra gli elettori repubblicani su X contro Kamala Harris a favore di Donald Trump. Vediamo perché le presunte prove non dimostrano che lo staff della candidata Dem abbia usato un pubblico finto generato con l’intelligenza artificiale.

Per chi ha fretta:

Circola un’immagine di un pubblico in uno stadio chiaramente generato dall’intelligenza artificiale.

Si sostiene che lo staff di Kamala Harris e/o gli elettori democratici abbiano creato digitalmente un pubblico finto per sopperire alla mancanza di una vera folla a un comizio di Kamala Harris.

Nessuno dei post riporta in quale comizio sarebbe stata utilizzata la falsa foto.

Non viene riportato alcun account ufficiale della campagna di Kamala Harris con la condivisione dell’immagine generata.

L’immagine è stata generata con l’intelligenza e diffusa da un account parodia su X, che ha ammesso di averlo fatto per scherzo.

Analisi

Per sostenere la teoria circolano due immagini. Vediamo lo screenshot di uno dei post oggetto di verifica (qui un altro esempio). Nella descrizione si legge:

Ormai non fanno neanche più attenzione alle menzogne che divulgano ,la gente è talmente assuefatta che può andare bene tutto. Lo staff di Kamala Harris pizzicato a ritoccare le foto delle manifestazioni, è stato scoperto l’uso di fotoshop e di foto create con l’Intelligenza Artificiale per ingigantire l’entusiasmo e il numero dei sostenitori della candidata democratica Kamala Harris. @tutti_i_fatti

Oppure:

Ecco il testo senza emoji:

“Fottutamente folle, ci sono 10000000 prove che tutto il pubblico di Kamala è manipolato dall’intelligenza artificiale, e pensano ancora che vinceranno sta succedendo qui”

Immagini generate con l’intelligenza artificiale da un utente X

Non è chiaro perché il contenuto dovrebbe essere considerato uno scatto di un discorso di Kamala Harris. Non ci sono bandierine o cartelloni dai quali evincere quanto viene sostenuto. Corrisponde al vero, invece, che l’immagine presenta numerosi segni tipici dell’intelligenza artificiale generativa. I più clamorosi sono evidenziati di seguito.

L’immagine viene condivisa come se fosse un vero scatto del pubblico a un comizio di Kamala Harris e Tim Walz, ma non lo è. Ricercando le parole che l’accompagnano si risale al post originale (archiviato qui). Ed è lo stesso account su X – @sarcasmcat24 / Dr. Literaleigh A Pheline – a sostenere di aver creato l’immagine con l’intelligenza artificiale come parodia (archiviato qui).

Inoltre, la foto non è stata condivisa da Harris o da Walz o dal loro staff. Una ricerca immagini inversa mostra che il contenuto è stato diffuso prevalentemente per sostenere la teoria del falso pubblico e non da qualcuno che lo spacciava per vero senza far notare incongruenza.

Conclusioni

Con un’immagine che circola online si cerca di sostenere che Kamala Harris stia fingendo di avere un grande pubblico ai propri comizi usando l’intelligenza artificiale. L’immagine è effettivamente generata con AI ma non riguarda un comizio di Harris o Walz né è stata spacciata come tale dai democratici.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: