Il pubblico davanti all’aereo nel comizio di Kamala Harris in Michigan non è stato generato dall’Intelligenza Artificiale

«Kamala Harris e Tim Walz hanno modificato le immagini di un proprio comizio per fingere che ci fosse un grande pubblico, ma in realtà non c’era nessuno». Questa è la teoria diffusa da numerosi utenti sui social riproponendo una teoria falsa diffusa da Donald Trump su Truth, che attacca la candidata democratica. In realtà, il pubblico “sotto” l’aereo di Kamala Harris non era finto, ma ben presente, a prescindere dal riflesso.

Circola una serie di foto in cui i supporter di Harris e Tim Walz attendono il loro arrivo in un aeroporto.

Le immagini vengono usate per sostenere che la folla sia finta, dato che non si vede il suo riflesso sulla fusoliera dell’aereo.

Le immagini sono vere foto senza alterazioni nei soggetti, come si può comprovare osservando gli originali nell’archivio di AP.

Il pubblico “sotto” l’aereo, quindi, era vero e presente, e non finto.

Analisi

Vediamo lo screenshot di uno dei post oggetto di verifica (come questo, questo e questo). Nelle descrizioni si legge:

Lo staff di Kamala Harris pizzicato a ritoccare le foto delle manifestazioni Sul web è stato scoperto l’uso di fotoshop e di foto create con l’Intelligenza Artificiale per ingigantire l’entusiasmo e il numero dei sostenitori della candidata democratica Kamala Harris. Già imbroglia così, immaginiamo durante le elezioni

In altri post leggiamo:

LA FOLLA DEL RADUNO DI HARRIS MICHIGAN “NON ESISTEVA” È STATA GENERATA CON L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE 11 Agosto 2024 “Onesti” fino in fondo Air Force Two con la candidata presidenziale democratica Vice Presidente Kamala Harris e il suo compagno di corsa Minnesota Gov. Tim Walz a bordo arriva per un raduno di campagna mercoledì 7 agosto 2024 a Romulus, Michigan. (AP Photo/Carlos Osorio) Trump accusa infondatamente la folla di raduni di Harris Michigan “non esisteva”, è stata generata con l’IA L’ex presidente Donald Trump si è reso sui social media domenica per affermare falsamente che la campagna del vicepresidente Kamala Harris ha falsificato le foto della folla al suo raduno nella zona di Detroit la scorsa settimana usando l’intelligenza artificiale. Il candidato presidenziale repubblicano ha affermato che la folla all’hangar dell’aeroporto “NON ESISTE” e che “nessuno era lì” in più post sulla sua piattaforma Truth Social, condividendo un post di un ex candidato al Congresso di destra noto per aver diffuso disinformazione.

Nei post viene condiviso di un post di Donald Trump nella piattaforma Truth Social:

Di fatto, anche Donald Trump ha sostenuto la teoria falsa:

Il riflesso sull’aereo

Il supporto al ticket democratico è ben rappresentato dai cartelli del pubblico che attende l’arrivo dell’areo su cui viaggiano Harris e Walz. L’assenza di un riflesso visibile sulla fusoliera dell’aereo viene usata come prova per sostenere che l’immagine sia stata manipolata, aggiungendo la nutrita folla tramite l’intelligenza artificiale.

Le foto non sono state generate con l’intelligenza artificiale. Si possono trovare con una ricerca nell’archivio di Associated Press con ID:24220831286090 e ID: 24220832803068. Gli scatti di Carlos Osorio risalgono al 7 agosto, quando Harris e Walz sono atterrati a Romolus, in Michigan, per un comizio. Anche in questo caso non si vede il riflesso della folla sulla fusoliera dell’aereo. Ma ciò non vuol dire che la folla non fosse là, dato che potrebbe trovarsi potenzialmente lontana e apparire vicina per un effetto prospettico della foto. Inoltre, non si vede nemmeno il riflesso dell’auto della sicurezza, ma non per questo si può affermare che questa non ci fosse.

Un altro scatto dell’evento per mano dello stesso fotografo mostra che la folla era ben presente e nutrita.

Un’altra foto dello stesso comizio è stata condivisa da Donald Trump su Truth e poi ripresa dagli utenti italiani. Il candidato repubblicano sostiene che la folla sia stata aggiunta con l’intelligenza artificiale senza fornire prove. L’immagine è stata certamente modificata per alterarne i colori, ma – fanno notare i colleghi di Snopes – osservando i telefoni di alcune delle persone nel pubblico, si può constatare che queste si trovavano veramente di fronte all’aereo. Spesso, infatti, l’intelligenza artificiale fatica a riprodurre questi dettagli. Lo stesso avviene con le scritte, che in questo caso sono chiare e ben leggibili.

Infine, dell’evento circola un video che non mostra alcun segno di alterazione.

Le dirette streaming

Ciò che viene totalmente ignorato dai molti sono i video diffusi anche da media non propriamente considerati pro Harris, come ad esempio Fox News che mostra l’intera scena dell’arrivo con il pubblico realmente presente.

Su Youtube, infine, sono presenti gli streaming video dell’incontro di Kamala Harris a Detroit, come ad esempio la seguente diretta trasmessa da El Pais:

Conclusioni

Fomentati da Trump, gli elettori repubblicani e numerosi utenti social italiani sostengono che a un comizio di Kamala Harris e Tim Walz in Michigan non ci fosse pubblico sulla base dell’assenza del riflesso della folla sulla fusoliera dell’aereo da cui sono scesi i due candidati. In realtà, confrontando le immagini con le foto originali, non si riscontrano segni di manipolazione dei soggetti ma, in un caso, solo dei colori. Dunque, il pubblico di Kamala Harris e Tim Walz davanti l’aereo non era finto, ma reale.

