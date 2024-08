Usa 2024, «Tim Walz è il candidato vicepresidente». A breve l’annuncio di Kamala Harris

Tim Walz è il candidato vicepresidente scelto da Kamala Harris per sfidare Donald Trump e J.D.Vance alle elezioni del 5 novembre. Lo sostengono varie fonti e l’annuncio è atteso in giornata. Dopo 16 giorni di attesa e molte pressioni da parte di esponenti di peso del partito democratico e donatori, la nomina di Walz, 60 anni, governatore del Minnesota e democratico moderato, per il ticket presidenziale mostra la direzione che prenderà a partire da oggi la campagna elettorale della vicepresidente. Stasera i due appariranno per la prima volta insieme alla Temple University in Philadelphia per il comizio elettorale che, dopo la nomina ufficiale come candidata del Partito democratico, dà il via alla campagna elettorale.

Gli sfidanti

Nei giorni scorsi Harris e un team ristretto di consiglieri hanno incontrato i sei finalisti: di persona a Washington il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro, il senatore dell’Arizona Mark Kelly e Walz; al telefono il ministro dei Trasporti Pete Buttigieg, il governatore del Kentucky Andy Beshear e il governatore dell’Illinois J.B. Pritzker. Profili molti diversi ma che hanno una caratteristica in comune, come sottolinea Reuters: uomini bianchi con record di vittoria tra elettori bianchi, indipendenti o delle zone rurali. Ciascuno è stato sottoposto a un feroce scrutinio del loro passato, a caccia di eventuali scheletri che potrebbero rivelarsi potenti armi nelle mani di Donald Trump.

