Campagnano, la 18enne rapita dall’ex fidanzato e salvata dalle compagne di scuola

Prima i maltrattamenti, poi le minacce con il coltello: adesso è ai domiciliari con il braccialetto elettronico

Un 21enne si trova agli arresti domiciliari dopo aver sequestrato la sua ex fidanzata 18enne. Il Gip di Civitavecchia ha disposto nei suoi confronti il braccialetto elettronico. La ragazza, residente a Campagnano sulla via Cassia, aveva lasciato il fidanzato perché ossessivo e geloso. Lui l’ha rapita all’uscita da scuola e l’ha portata nei pressi del lago di Martignano. Nella sua Bmw l’ha minacciata con un coltello. I genitori della ragazza hanno avvertito la polizia dopo aver saputo del sequestro dalle compagne di scuola di lei. Lui l’aveva spintonata contro un muro perché lei voleva uscire con le amiche. Le ha tappato la bocca per impedirle di chiedere aiuto, l’ha minacciata di divulgare foto intime di quando stavano insieme.

Il rapimento

Fino a quando non l’ha afferrata per i capelli per trascinarla in auto. Lei ha raccontato ai carabinieri di Bracciano che durante il rapimento lui le ha strappato il telefono di mano e l’ha messo in modalità aereo per impedirle di chiedere aiuto. Da qui l’immediato intervento della Procura e i provvedimenti del giudice.