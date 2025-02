Si innamora del prete e lo perseguita per anni. La storia della 72enne a processo per stalking

Non è bastato neanche trasferire il sacerdote ad altra parrocchia per fermare la donna. La parrocchiana innamorata riusciva sempre a trovarlo

Una parrocchiana di 72 anni è finita a processo per stalking dopo aver perseguitato per anni il prete di cui si era innamorata. Il parroco in questione è un uomo di 55 anni e ha iniziato a subire le prime persecuzioni nel 2015 quando era in servizio alla Basilica di Sant’Antonio a Padova. Tutto è iniziato quando la donna ha confidato al parroco di essere gravemente malata con solo quattro mesi di vita restanti e gli ha chiesto il numero di cellulare per avere vicinanza spirituale nel momento del bisogno. Iniziano così i primi messaggi, ma da subito appaiono molto ambigui. Il prete, secondo quanto ricostruito dalle autorità, respinge con fermezza ogni avance e chiede alla donna di fermarsi. Ma l’anziana non ha alcuna intenzione di mollare e diventa, anzi, sempre più insistente. Lui, prima la blocca e poi cambia numero di cellulare. Ma le chiamate e i messaggi, si parla di centinaia al giorno, non si fermano.

Le (false) accuse di violenza

Il prete decide di allontanarsi e riesce a ottenere il trasferimento a Bologna. Nonostante la distanza, però, non trova pace. La parrocchiana lo raggiunge anche lì e lo riempie, ancora una volta, di telefonate. A quel punto, tutto prende una piega diversa. La donna lo denuncia e lo accusa di averla violentata. Successivamente, l’accusa è stata archiviata perché considerata «falsa». Il prete è stato trasferito a Genova ed è finito in cura da uno psicologo, mentre alla donna è stato imposto il divieto di avvicinamento. Divieto che, però, è servito a ben poco perché il 21 settembre 2021 la donna ha iniziato a tempestare la parrocchia di chiamate per poter vedere il prete. Così, è finita a processo. E a testimoniare contro di lei ci sono diversi parroci, le suore che hanno assistito alle persecuzioni e l’arcivescovo di Genova, Marco Tasca.